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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı Büyükşehir gençlerin geleceğine yön veriyor

İHA

Üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı Büyükşehir gençlerin geleceğine yön veriyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye giren gençlere yönelik ''Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı'' hizmetine başladı. Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 20 Ağustos’a dek sürecek ücretsiz tercih danışmanlığı ile öğrencilerin hayallerindeki üniversiteye girebilmeleri için doğru tercih yapmalarında yardımcı olacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) geride bırakan gençler istediği üniversiteye yerleşmenin heyecanını beklerken, Denizli Büyükşehir Belediyesi de öğrencilerin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için ''Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı'' hizmetini başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından uzun yıllardır uygulanan Eğitim İçin El Ele Projesi kapsamında tüm üniversite adaylarına verilecek danışmanlık hizmeti Büyükşehir Belediyesi Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda olacak. Kent Konseyi’nden ya da 0 258 280 25 34 0258 280 25 35 ve 0258 280 25 36 numaralı telefonlardan randevu alarak yapılacak ücretsiz danışmanlık hizmeti 520 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

6000’e yakın öğrenci, 550 civarında gönüllü eğitmen
YKS sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, 2008 yılında başlayan Eğitim İçin El Ele Projesini anlatarak, “2008 yılında başladığımız eğitim için el ele projesinde bu sene 13. yılı geride bıraktık. 6 bine yakın öğrenci kardeşimizi 550 civarında gönüllü eğitmenlerimiz aracılığıyla eğitim vermiş bulunmaktayız. Her şeyden önce bugüne kadar emek veren gönüllü kardeşlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını görsün istiyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda deneyimli uzman rehber öğretmenler tarafından ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti ile üniversite öğrencisi adaylarına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Değirmenci, “Bu sene sonuçlar açıklandı. Sonuçlar açıklandı ve Denizlideki genç kardeşlerimizin emeklerinin zayi olmaması için geçtiğimiz yıllardan beri devam eden YKS tercih danışmanlığı hizmetini bu sene de veriyoruz. Hem Eğitim için El Ele projesine katılan kardeşlerimiz, hem de Denizli’de üniversite tercihi yapmak isteyen bütün genç kardeşlerimizi davet ediyoruz. Ücretsiz bir şekilde onların sınav sonuçlarını en iyi şekilde değerlendirecek burada uzman arkadaşlarımız var. İstiyoruz ki bütün genç kardeşlerimiz emeklerinin karşılığını alsınlar. Aldıkları puanları en iyi şekilde burada uzman gönüllü arkadaşlarımızla değerlendirsin” dedi.

Randevu ile hizmet verilecek
Pandemi kurallarına riayet ederek, randevulu bir tercih danışmanlık sistemi kurduklarını ifade eden Değirmenci, “Amacımız genç kardeşlerimiz puanlarının karşılığında istedikleri okullara istedikleri bölümleri tercih eder ve oraya yerleşirlerse onların mutlu olmasını arzu ediyoruz ki Denizli’de yaşayan insanlarımızın mutluluk seviyesini onların yüzündeki tebessümleri bizler de mutlu edecektir. Bugüne kadar destek veren bütün eğitmenlerimize tercihlerde danışmanlık hizmeti veren öğretmenlerimize ve nihayetinde bize bu hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah 520 Ağustos arasında Büyükşehir Belediyesi Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda pandemi kurallarına riayet ederek danışmanlık hizmetlerimiz devam edecek. Telefonla ya da Kent Konseyi’ne gelerek genç kardeşlerimiz randevu almak suretiyle burada tercihlerini yapacaklar. Sonuçların genç kardeşlerimize, Denizlimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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