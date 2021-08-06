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Ormanlarda temizlik seferberliği Başkan Zolan: “Tedbiri elden bırakmayalım”

İHA

Ormanlarda temizlik seferberliği Başkan Zolan: “Tedbiri elden bırakmayalım”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ormanlık alanlarda topyekun temizlik seferberliği başlattı. Yangına sebebiyet verebilecek cam ve plastik atıkların temizliğini yapan ekipler ilk olarak Şahin Tepesi’nde çalışma gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, rutin olarak gerçekleştirdiği ormanlık alanlardaki temizlik çalışmalarına hız verdi. Başkan Osman Zolan’ın talimatıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler ormanlık alanlarda yangına sebebiyet verebilecek unsurları temizlemek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de ve Denizli’de pek çok farklı noktada başlayan orman yangınları ile çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler ilk olarak Şahin Tepesi’nde temizlik çalışması yaparak ağaçlık alanların nefes almasını sağladı. Özellikle son dönemlerde artan can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan orman yangınlarından sonra çalışmalarını hızlandıran ekipler, yangına sebebiyet verebilecek cam kırıkları, çöp ve plastik atıkları toplayarak ormanlık alanları muhafaza altına alıyor.

Başkan Zolan’dan hemşehrilerine çağrı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, son günlerde artan orman yangınlarına karşı teyakkuzda olduklarını belirterek, her türlü önlemi almaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Osman Zolan, “Ormanlar Denizli’mizin, ülkemizin hepimizin ciğeridir. Varlıkları ile doğal hayatın döngüsünde olmazsa olmazlarımızdandır. Ecdadımızdan kalan cennet vatanımızı korumak ve yarınlarımıza bu güzle mirası daha iyi bir şekilde ulaştırmak için ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğu altındadır. Ormanlık alanlara bırakılan özellikle cam ve plastik atıklar yangınlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle orman ve yeşil alanlarımızın temiz tutulması noktasında tüm hemşehrilerimi duyarlı davranmaya davet ediyorum. Tedbiri elden bırakmayalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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