Komandolar milli parkta devriye gezip, cam şişe topladı

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü, 2 kez yangın çıkan ve kısa sürede söndürülen Honaz Dağı Milli Parkı'nda olası yangınlara karşı devriye görevi yürütüyor. Milli parktan geçenlerin kimlik kontrolünü de yapan jandarma komandolar, orman içinde de devriye gezerek, yangına neden olabilecek cam şişeleri topluyor.

Ege Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Honaz'daki Honaz Dağı Milli Parkı'nda önceki gün peş peşe orman yangınları çıktı. Yangınlar, ekiplerin ve bölge halkının müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangıların ardından Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Asayiş Komando Bölüğü, Honaz Dağı Milli Parkı'nda kamp kurarak, bölgede devriye gezmeye başladı. Yaklaşık 50 komando, Denizli için büyük öneme sahip milli parkın girişinde nöbet tutuyor, orman içinde tam teçhizatlı olarak olası yangınlara karşı devriye görevi yapıyor. Komandolar bölgeden geçen şüpheli araçların plakasını da not alırken, sürücü ve yaya olarak gezenlerin kimliklerini kontrol ediyor.

Ormanın içinde devriye gezen komandolar, piknikçilerin geride bıraktıkları cam şişeleri de yangın riskine karşı topluyor. Komandolar, 2 saat içinde 300'e yakın içki ve meşrubat şişesi topladı. Komandoların bir süre daha milli parkta görev yapacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-08-07 12:43:53



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