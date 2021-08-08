Ehliyetsiz ve kasksız motosikletli, kazada öldü

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, motosikleti şarampole devrilen kasksız ve ehliyetsiz sürücü Ramazan Güngören (16), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Uluçam Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz ve kasksız Ramazan Güngören'in kullandığı plakasız motosiklet, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngören, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Kale Deniz TOKAT

2021-08-08 11:24:40



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