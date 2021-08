Koruma altındaki çocukların aile ortamında büyümesi için ele ele verdiler

Devlet koruması altında yaşayan çocukların aile ortamında sevgiyle büyümesi için çalışan Denizli Koruyucu Aile Derneği (DEKAD), çocuklar için çalışmanın daha etkin yürütülmesi için Türkiye’nin farklı illerinden bir araya geldiği paydaşları ile “Çocuklar için El Ele” diyerek çıktığı federasyon yolunda ilk etkinliği Denizli'de gerçekleştiriyor.



DEKAD 2009'da "Her Çocuğa Sevgi Dolu Bir Aile" mottosuyla devlet koruması altındaki çocuklara koruyucu aile modelini yaygınlaştırmak için Denizli'de faaliyete başladı. Devlet koruması altında yaşayan tüm çocukların koruyucu ailelerin yanında sevgiyle büyümesini amaçlayan DEKAD, koruyucu aile hizmet modelinin uygulamada niteliğinin gelişmesine yönelik yerel, ulusal ve uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürüyor.



“Sevgi dolu bir ailede büyümek her çocuğun hakkı”

12 senede çok sayıda faaliyetle koruyucu aile modelinin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan DEKAD’ın Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada amaçlarını "Sevgi dolu bir ailede büyümek her çocuğun hakkı” mottosu ile yola çıktık. Devlet koruması altında olan tüm çocukların bir aile sıcaklığıyla buluşması en büyük hayalimiz" sözleriyle açıkladı.



"Çocuklar için el ele"

Bu amaçla, “Çocuklar İçin El Ele” diyerek Türkiye'de ilk kez bu amaçla federasyon çalışmasının başlatıldığını ifade eden Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, "Ülkemizde Koruyucu ailelik ve devlet koruması altındaki çocuklarımız için faaliyet gösteren derneklerin de katılımıyla bir federasyon kurmak için kollarımızı sıvadık. Bizler federasyon projemizde bir yandan federasyon paydaşı derneklerimizin kurumsal kapasitelerinin artırılmasını, bir yandan da oluşturulan federasyon çatısı ile birlikte hareket etme becerilerimizi geliştirerek, faaliyet alanımızla ilgili politika ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımı hedeflemekteyiz” ifadelerine yer verdi.

