Tarihi fırın sanat merkezi oldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde harabe durumdaki tarihi fırın, öğretmen tarafından restore edilerek sanat atölyesine dönüştürüldü.



Buldan ilçesi Hamamboğazı sokağında bulunan ve adeta viraneye dönen tarihi fırını restore eden öğretmen Pınar Başar, estetik görünüme kavuşturdu. İçerisinde çamuru işleyerek saksı, bardak ve süs eşyaları tarzında işlemeler yapan öğretmen, esşyaları geri dönüşüme uygun hale getirerek ekonomiye katkıda bulunuyor. ‘Pınar Başar Hepsi Sanat’ adını verdiği sanat atölyesini Buldan’a kazandıran öğretmen, sanatın ilerlemesini istiyor.



Tarihi mekanda seramikle ilgili yapılacak tüm sanat çalışmalarını yapacağını ifade eden Başar, “Buldan’ın tarihi ve kültürel alanda adını en çok söz ettiren Hamamboğazında bulunan tarihi fırını eşim ile birlikte restore ettik. Bölgenin turizm potansiyeline katkı yapmak, Buldan’ın adını tekstilde olduğu gibi sanatsal anlamda da tanınır hale getirmek amacındayım. Seramik alanında, saksı, bardak, kupa, saat, anahtarlık, balkon süsleri yapma ve boyama çalışmaları yapıyorum. Çamuru sanat eseri haline getiriyorum. Yaptığım eserlerin çoğunluğunu atık malzemelerinden ve geri dönüşümü mümkün olan atıklardan elde ediyorum. Böylelikle ortaya sanat eserleri çıktığı gibi ekonomiye de geri kazandırılmış oluyor. Sanatımı Buldan gibi geçmişinden günümüze kadar sanatla yoğrulmuş Buldan’da yapmaktan onur duyuyorum” dedi.

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