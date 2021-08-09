Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde sağlık kontrolü

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ (DHA) - Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sporcular sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıkları için toplanan Merkezefendili sporcular kentteki özel bir sağlık kuruluşunda sağlık kontrollerine girdi. Sağlık testinde basketbolculara kardiyolojik muayene, EKG, solunum fonksiyonu, efor testi, akciğer, kan ve idrar tahlili yapıldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi sezonun ilk antrenmanını Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıp özel hazırlık turnuvalarıyla lige kadar hazır hale gelmeye çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2021-08-09 12:44:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.