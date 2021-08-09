İyilik ordusu 7 ayda 9 bin kişinin kapısını çaldı Başkan Zolan: "Dertlere derman olabiliyorsak ne mutlu bize"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İyilik ordusu 7 ayda 9 bin kişinin kapısını çaldı Başkan Zolan: "Dertlere derman olabiliyorsak ne mutlu bize"

İHA

İyilik ordusu 7 ayda 9 bin kişinin kapısını çaldı Başkan Zolan: "Dertlere derman olabiliyorsak ne mutlu bize"

“Denizli'de kimse sahipsiz kalmayacak” sloganıyla faaliyete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, yılın ilk 7 ayında 9 bin dolayında vatandaşın imdadına koştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Evde bakım ve sağlık hizmetinin yanında yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların sağlık kuruluşlarına naklini tam donanımlı ambulansları ile gerçekleştiren merkez bugüne kadar on binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi bu kapsamda 2021 yılının ilk 7 ayında 4 bin 268 kişiye evde bakım, bin 354 kişiye evde sağlık ve 3 bin 378 kişiye de hasta nakil hizmeti vererek toplamda ihtiyaç sahibi 9 bin vatandaşın kapısını çaldı. Vatandaşların evine belirli aralıklarla gitmeyi sürdüren ekipler 9 bin vatandaşı toplamda 82 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman oldu.

"Ne mutlu bize"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin en önemli hizmetlerinden biri olduğunu vurgulayarak çok hassas bir görev gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugüne kadar on binlerce vatandaşın en zor zamanında imdadına koştuklarını ifade eden Başkan Zolan, “Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlarımızın kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Bunların yanında vatandaşlarımıza koruyucu ve iyileştirici sağlık ile tam donanımlı ambulanslarımızla ücretsiz hasta nakil hizmetimizi de başarı ile sürdürüyoruz. Belediyecilik sadece alt yapı, binalar, yollar, parklar yapmak değil gönüller de yapmaktır. İnsanlarımızın sorununu çözebiliyor, dertlerine derman olabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli öğretmen hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Emekli öğretmen hurdaya dönen otomobilde hayatını ...
Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde sağlık kontrolü
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde sağlık kontrolü
Yukatel Merkezefendi Belediyesi sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi sağlık kontrolünden ...
Yangın bölgesinde yaşayanlar için 41 damızlık keçi gönderildi MHP’nin kampanyasına Çal’dan 41 keçiyle destek
YEREL HABERLER Yangın bölgesinde yaşayanlar için 41 damızlık keçi ...
Denizlispor'da Sait Karafırtınalar sesleri
YEREL HABERLER Denizlispor'da Sait Karafırtınalar sesleri
Üçüz doğuran inek veterineri de şaşırttı
YEREL HABERLER Üçüz doğuran inek veterineri de şaşırttı
Nikah memuru baba, oğluna ‘Evet’ dedirtti Babasına ve mutluluğa “Evet” dedi
YEREL HABERLER Nikah memuru baba, oğluna ‘Evet’ dedirtti Babasına ve ...
Yavaş gitmesini söyleyen yürüme engelliyi darbetti
YEREL HABERLER Yavaş gitmesini söyleyen yürüme engelliyi darbetti
Tarihi fırın sanat merkezi oldu
YEREL HABERLER Tarihi fırın sanat merkezi oldu
Sarı rengi ve tadıyla ünlü Dodurga kavunu sofralarla buluştu
YEREL HABERLER Sarı rengi ve tadıyla ünlü Dodurga kavunu sofralarla ...
Koruma altındaki çocukların aile ortamında büyümesi için ele ele verdiler
YEREL HABERLER Koruma altındaki çocukların aile ortamında büyümesi ...
Futbol camiasını buluşturan düğün
YEREL HABERLER Futbol camiasını buluşturan düğün
Düğünde silahlı kavga; 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Düğünde silahlı kavga; 1’i ağır 3 yaralı
Altın kemerli pehlivanlar Pamukkale’de buluşacak
YEREL HABERLER Altın kemerli pehlivanlar Pamukkale’de buluşacak
Otomobile çarpan motosikletli sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosikletli sürücü yaralandı
Denizlispor'da orta sahaya ilk aday Aissati
YEREL HABERLER Denizlispor'da orta sahaya ilk aday Aissati
Denizli’nin 4 ilçesinde su kesintisi
YEREL HABERLER Denizli’nin 4 ilçesinde su kesintisi
‘Mor deniz’ lavantada hasat zamanı Lavanta aşırı sıcaktan etkilendi rekolte kaybı yüzde 50’ye çıktı
YEREL HABERLER ‘Mor deniz’ lavantada hasat zamanı Lavanta aşırı ...
Hatalı sollama yapan tır duvarı yıkıp evin bahçesine girdi
YEREL HABERLER Hatalı sollama yapan tır duvarı yıkıp evin bahçesine ...
Ehliyetsiz ve kasksız motosikletli, kazada öldü
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve kasksız motosikletli, kazada öldü
Durakta beklerken üzerinden TIR geçen genç yaralı kurtuldu, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Durakta beklerken üzerinden TIR geçen genç yaralı ...
Motosikletiyle şarampole uçan genç, hayatını kaybetti.
YEREL HABERLER Motosikletiyle şarampole uçan genç, hayatını kaybetti. ...
Tankerlerini dolduran traktörler hazır bekliyor
YEREL HABERLER Tankerlerini dolduran traktörler hazır bekliyor
Demir yüklü römorktaki yolculukta yaralı kurtuldular
YEREL HABERLER Demir yüklü römorktaki yolculukta yaralı kurtuldular