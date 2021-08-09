Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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– Denizli’nin Honaz ilçesinde kontrolsüz bir şekilde yakılan anızda başlayan yangın, zamanında müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi Eskiköy mevkiinde kontrolsüz bir şekilde ateşe verilen anızda başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak orman sınırına dayandı. İhbar üzerine yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle alevleri orman sahasına sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Yasak olmasına rağmen anız yakan çiftçi hakkında soruşturma başlatıldı.

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