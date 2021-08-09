Denizli'de 1 haftada 159 trafik kazası meydana geldi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 85’i maddi hasarlı, 74’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 159 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 02 ve 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 17 bin 544 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 418 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 159 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 74’ünün yaralanmalı, 85’inin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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