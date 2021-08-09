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Uyuşturucu ticaretine karışan 24 kişi gözaltına alındı

İHA

Uyuşturucu ticaretine karışan 24 kişi gözaltına alındı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen toplamda 24 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 12’si tutuklanırken, çok sayıda madde ele geçirildi.

Denizli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 24 taciri yakaladı. Yapılan operasyonlarda ve aramalarda; 3 bin 130 birim sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 12 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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