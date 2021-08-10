Pamukkale’ye yeni spor tesisleri kazandırılıyor

Pamukkale Belediyesi, ilçeye 2 nizami futbol sahası kazandıracak projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Akköy’de yeni futbol sahası ve Akvadi’de de mevcut futbol sahasının tadilat sözleşmeleri imzalandı.



Pamukkale Belediyesi spor tesisleri konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. “Pamukkale’yi spor kenti yapacağız” sloganıyla hareket eden Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde yapılacak olan birçok projenin ilk ikisinde çalışmalara başlıyor. Geçtiğimiz ay içerisinde ihaleleri gerçekleşen iki projenin imza töreni Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin makamında yapıldı. İmza töreninde Akköy’de yapılacak olan sentetik zeminli nizami futbol sahası ve soyunma odaları ile tribün yapım ihalesini alan firma sahibi Mehmet Ali Yazar ile Akvadi Stadı’nın sentetik zeminin tadilat ihalesini kazanan firma sahibi Metin Hülagü katıldı. Akköy’de bulunan ve atıl durumda olan futbol sahası sentetik çimle kaplanırken, proje kapsamında 2 adet soyunma odası, hakem odası, sağlık odası, kafeterya, ısıtma odası ve diğer bölümlerle birlikte 576 kişilik kapalı tribün ve gece maçlarının oynanabilmesi için de ışıklandırma sistemi de yapılacak. Akvadi parkı içinde bulunan Akvadi Stadı’nda ise zemin yenileme, tel örgü ve ışıklandırma sistemleri yenilenecek. Bu iki proje tamamlandığında sahalarda resmi müsabakalar oynanabilecek.



“Sporda atılımlarımız devam edecek”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede spor yatırımları konusunda önemli adımlar attıklarını ifade ederek, “2021 ilçemiz için sporda atılım yılı olacak demiştik. Bunun en önemli adımlarını atmaya başladık. Bugün atılan imzalarla 2 projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bunlardan biri yıllar önce yapılan Akköy’deki futbol sahasının bulunduğu alana uluslararası standartta sentetik zeminli futbol sahası yapımı. Burada soyunma odaları ile birlikte 576 kişi kapasiteli kapalı tribün ve gece maçlarının oynanması için ışıklandırma olacak. Bu projemizin KDV dahil ihale bedeli 3 milyon 685 bin 140 TL. Bir diğer imzamızı da uzun yıllardır kullanılmayan Akvadi’deki nizami boyutlu futbol sahasının tadilatı. Zemini değişecek olan bu tesis 1 milyon 824 bin 704 TL’lik bedelle yepyeni hale gelecek. İnşallah bu iki tesisi 1 yıl gibi kısa bir zamanda tamamlayarak amatör futbola ve ilçemizin gençlerine destek sağlamış olacağız. Biz Pamukkale Belediyesi olarak gençlerimizi önemsiyoruz ve onların sporla uğraşıp geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Biz bu büyük adımları atarken desteklerini esirgemeyen başta şehrimizdeki siyasi büyüklerimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Spor atılımımız sadece bu iki projeyle kalmayacak, önümüzdeki günlerde diğer spor tesislerimizin sözleşmelerini de imzalayacağız. Her şeyi gençlerimizin daha güzel bir Pamukkale’de daha mutlu, sporla içli dışlı yaşayabilmesi için yapıyoruz. Projelerimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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