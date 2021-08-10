Merkezefendi Belediyesi, Aydın’daki yangın mağdurları için seferber oldu

Merkezefendi Belediyesi, orman yangınlarının yaşandığı afet bölgelerine destek olmaya devam ediyor. Daha önce Bodrum, Marmaris, Manavgat, Köyceğiz, Tavas ve Buldan yangınlarında araç, personel ve ihtiyaç malzemelerini afet bölgelerine sevk eden Merkezefendi Belediyesi bu kez de Aydın için seferber oldu.



Merkezefendi Belediyesi orman yangınlarının mağdur ettiği, geçimini hayvancılıkla sağlayan besicilere saman desteğinde bulundu. Hayırseverlerin de katkı sağladığı 1 tır dolusu saman, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilerek büyükbaş ve küçükbaş üreticilerine ulaştırılacak.



Dayanışma ve yardımlaşma ile zor günleri hep birlikte atlatacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ülkemizdeki yangınlardan etkilenen vatandaşlarımız, canlılarımız için tüm imkanlarımızla seferber olduk. Yangın bölgelerimize araç, personel ve hemşehrilerimizin bizlere ulaştırdığı ve belediyemizce tedarik edilen ihtiyaç malzemelerini gönderiyoruz. Aydın’daki yangından etkilenen küçükbaş ve büyükbaş üreticilerimize destek olmak adına 1 tır dolusu samanı Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettik. Bu zor günleri birlikte atlatacağız, yaralarımızı birlikte saracağız” diye konuştu.

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