Sarıgül: Yangına mazotla giden bir parti olmadık

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin orman yangınları nedeniyle sıkıntılı süreçten geçtiğini belirtip, "Yangına mazotla giden bir parti olmadık. Yangın üzerinden siyaset yapılmasını asla doğru bulmadık" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak için Denizli'ye geldi. Partililer tarafından karşılanan Sarıgül, Çardak ve Bozkurt ilçelerini ziyaret ettikten sonra Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarıgül, orman yangınları nedeniyle Türkiye'nin ciğerlerinin yandığını söyledi. Ülkede çıkan çok sayıda yangın nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşandığını dile getiren Sarıgül, "İnşallah bu yangınlar son bulur. Parti olarak sorumluluğumuzun bilinci içinde hareket ettik. Yangın olur olmaz bölgeye gittik. Oradaki olayları detaylı gördük. Yangına mazotla giden bir parti olmadık. Yangın üzerinden siyaset yapılmasını asla doğru bulmadık. Önce yangınların bitmesini bekledik. Yangınlar sonrası siyasi sorumluluğumuz gereği eksikler neydi, nasıl tedbirler alınmalıydı, çözüm önerilerimiz nedir; bunları detaylı bir şekilde konuşacağız" dedi.

'GÖÇ DALGASINI SADECE VATANIMIZIN KALDIRMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Mustafa Sarıgül, yasa dışı göç konusunu da değindi. Türkiye'nin büyük tehlike ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Sarıgül, "Suriye'den gelen anne baba ve çocuklar; orada bir zulüm vardı. Türkiye'ye sığınmak için geldiler. Türkiye o evlatlara şefkatle elini açtı ancak ülkelerde problem olduğu zaman 'Ben Türkiye'ye gideyim' mantığı ile hareket edilirse bu noktada göç hukukuna, evrensel hüküm kurallarına uymazsak doğru bir şey yapmayız. Avrupa Birliği'ni, Birleşmiş Milletler'i, derhal göreve çağırıyorum. Afganistan'daki göç dalgasını sadece cennet vatanımızın kaldırması mümkün değildir" diye konuştu.

'SEÇİMLERİN VAKTİNDE YAPILMASINI İSTERİZ'

Erken seçim konusunda da görüşlerini açıklayan Sarıgül, "Öğrenciler karnesini her yıl alıyor. Siyaset insanları da 4 yılda bir alıyor. Biz 6 ay sonra yapılabilecek bütün seçimlere hazırız. Teşkilatlarımız oluştu ancak biz seçimlerin vaktinde ve zamanında yapılmasını isteriz. Biz, koltuğun peşinde değil laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin şahlanması peşinde koşan partiyiz" dedi.

'İLK TURDA HER SİYASİ PARTİNİN KENDİ ADAYI İLE ÇIKMASI LAZIM'

Partisinin ittifaklarda yer alıp almayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Sarıgül, "İlk turda her siyasi partinin kendi adayı ile çıkması lazım. Partimizin bu konudaki ana görüşü budur. 'İttifak yapmak istiyorum' diyen muhalefet parti temsilcileri kendi koltuklarını korumak istiyorlar. Ahali kaç oy aldığını görsün istemiyor. İttifak isteyenler diyorlar ki '10 dönüm bostan yan gel Osman'. Biz öyle değiliz. Bir oyumuz bile bizim için kıymetlidir" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

