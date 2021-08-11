Yanan ormanlar için ağaçlandırma projesi başladı

"En önemli yardım ve dostluğu Azerbaycan'dan aldık"

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi ve Tavas İlçesi Pınarlık Mahallesi zeytin yaylası mevkiinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi sonrası havadan drone ile tespit yapılarak ağaçlandırma projesine başlandı.



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