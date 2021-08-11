Denizli’de bir apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Denizli’de bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu.

Yangın, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir apartmanın çatı katını alev ve dumanlar sardı. Yangını erken fark eden ev sahipleri ise alevlere müdahale edemeyince evi terk ederek yardım istediler. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekipleri tarafından yapılacak detaylı incelemenin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.