Düğünde çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü

Denizli’nin Honaz ilçesinde gerçekleşen bir düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde 9 Ağustos akşamı gerçekleşen düğünde birlikte alkol alıp eylenen B.S. ile R.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğün salonunda taşıp sokak aralarında devam eden kavgada, B.S. üzerinde bulunan silahı peş peşe ateşledi. B.S’nin silahından çıkan kurşunlar kavga ettiği R.K’nin yanı sıra kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya’nın başına, R.K’nın kardeşi C.K’nın ise göğsüne isabet etti. Yaralı üç genç, ambulanslarla Denizli’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Aldığı alkolün etkisiyle üç kişiyi yaralayan B.S., aracıyla bölgeden kaçtı.



Durumu ağır olan evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), yaşam savaşına üç gün direnebildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fatih Bozkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Diğer iki yaralının tedavilerine devam edildiği bildirildi. Olay sonrası kaçan B.S.’nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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