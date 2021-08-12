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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı

İHA

Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya gittiği sırada kayınvalidesini öldürüp kayıplara karışan zanlı Isparta’da JASAT timlerince yakalandı. Farklı suçlardan 19 suç kaydı bulunan katil damat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana gelmişti. Eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) sorumlu tutan Aydın A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından Aydın A. ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan ikisi başına ve göğsüne isabet eden Sultan Duran yolda hayatını kaybederken, kurşunların biri yerden sekerek öfkeli damadın 3 yaşındaki oğlu Atalay’a isabet etti. Hafif yaralanan bebek tedavi altına alındı.

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı damat, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin titiz çalışması ile Isparta’da ortaya çıktı. Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler koordineli düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanan cinayet zanlısı Aydın A., yakalanarak Denizli’ye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın A., tutuklanarak ceza evine gönderildi. Cinayet zanlısı Aydın A.’nın suç kaydı ise kabarık çıktı. Dolandırıcılık, silahla tehdit ve hırsızlık gibi 19 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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