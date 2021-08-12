Sıcaklığın artmasıyla birlikte bu hastalıkta da artış yaşanıyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı doktorlarından Uz. Dr. İlter Paydur son zamanlarda artan el ve ayak hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uz. Dr. İlter Paydur “Özellikle yaz aylarında artan bu hastalık temas, tükürük ve dışkı yoluyla bulaşır” dedi.

Çocuklarda görülen ve son zamanlarda artan viral bir hastalık olan el, ayak hastalığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Uz. Dr. İlter Paydur “El, ayak, ağız hastalığı virüsün bulaşmasıyla enfeksiyona sebep olan bulaşıcı, döküntülü bir hastalıktır. Genellikle 210 yaş ortasındaki çocukları, özellikle de 5 yaşın altındaki çocukları etkileyen viral bir hastalıktır. Özellikle yaz aylarında artan bu hastalık doğrudan temas, tükürük, dışkı yoluyla bulaşır. Klinik bulgular arasında tipik döküntüye ek olarak halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı, ishal, bulantı ve kusma da yer alabilir. Tüm lezyonlar 12 hafta içerisinde kendiliğinden düzelir ve genellikle iz bırakmaz” dedi.

“El ayak hastalığının 7 günlük kuluçka süresi vardır”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktorlarından Uz. Dr. İlter Paydur, “Özellikle havuz sezonunun açıldığı yaz aylarında, çocuklarda salgın halinde gözlenebilmektedir. El, ayak hastalığının belirtileri 7 günlük kuluçka süresinden sonra dudak kenarlarında, ağız içinde, ellerde, ayaklarda ve popoda kaşıntılı sulu papuler tarzda lezyonlara eşlik eden ateş ve kusma ile karakterize olan bir hastalıktır. El, ayak ve ağız hastalığına neden olan virüslere karşı hala bir aşı bulunmamaktadır. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur. Sadece semptomlara yani ateş, kaşıntıya yönelik tedavi verilmekte ve coxsacki virüslere bağlı oluştuğundan antibiyotiğin el, ayak hastalığı tedavisinde yeri yoktur” şeklinde konuştu.



El, ayak hastalığından korunmak için dikkat etmemiz gerekenlere de değinen Uz. Dr. İlter Paydur, “Covid19 virüsünün ülkemizde ve dünyada yayılmasıyla birlikte hijyen konusu zaten gündemimizde ve dikkat ediyoruz. El, ayak hastalığında da aynı özeni göstermekte hijyen kurallarına dikkat etmekte fayda var. El, ayak hastalığı bulaşıcı bir hastalık olduğu için okul, kreş, yüzme havuzu, tuvaletler, spor salonları, giyinme odaları gibi ortak kullanım alanlarının düzenli temizlenip, dezenfekte edilmesi gerekir. Çocukların ellerini sık yıkaması, kirli ellerini ağza ve yüze sürmemeleri de çok büyük önem taşımaktadır” şeklinde bilgi verdi.

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