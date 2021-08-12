Kahramanlar yangın bölgelerinden döndü

Ülkemizin birçok farklı noktasındaki orman yangınları ile mücadele etmek için Merkezefendi Belediyesi tarafından görevlendirilen tüm ekipler Denizli’ye geri döndü.



Ülke genelinde yaşanılan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından Merkezefendi Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler Denizli’ye dönüş sağladı. Manavgat, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Buldan ve Tavas’taki yangın alanlarında çalışmalara katılan ekipler, yaralanan ve dumandan etkilenen bölge halkına ve görevli personele gerekli müdahalelerde bulunup tedavi uyguladı. Tüm imkanları ile seferber olan Merkezefendi Belediyesi araç ve ekipmanlar ile de yangınlarla mücadele etti. Görevliler orman canlılarına da yaptıkları müdahalelerle büyük takdir topladı. Merkezefendi Belediyesi tarafından ayrıca vatandaşların bağışladığı kazma, kürek, el ve kafa feneri, su, temel ihtiyaç malzemeleri, çocuk bezi, çocuk, yetişkin ve yaşlı kıyafeti, iç çamaşır, yanmaz eldiven ve ayakkabı, yanık kremleri, elektrikli testere ve yangın tüpleri ile belediyece tedarik edilen malzemeleri yangın bölgelerine sevk edildi.



“Müdahaleleri ekiplerimizce gerçekleştirdik”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yangın bölgelerinde özveriyle çalışan personeline teşekkür etti. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak arazöz, iş makinesi ve personelimizle yangın söndürme çalışmalarına destek verdik. Yangından etkilenen herkes için, her canlı için gerekli çalışmaları, müdahaleleri ekiplerimizce gerçekleştirdik. Komşu illerimizde yangın söndürme ve ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatı çalışmalarında görev alan ekiplerimiz, çok şükür sağ salim evlerine döndüler. Fedakarlıkları ve emekleri için Merkezefendi Belediyemizin değerli çalışanlarına tek tek teşekkür ediyorum. Bu yaraları hep birlikte, dayanışma ve yardımlaşmayla saracağız” diye konuştu.

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