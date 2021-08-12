Sağlık Bakanı Koca, Denizli’nin risk haritasında Mavi’ye döndüğünü açıkladı

Korona virüs ile mücadelede 31 Temmuz6 ağustos tarihleri arasında 100 bin kişide haftalık vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanı Koca, Denizli’nin mavi kategoriye girdiğini söyledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılanma ülke genelinde devam ediyor. 31 Temmuz 6 ağustos tarihleri arasında 100 bin kişide haftalık vaka sayılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.



Aşılama oranlarının yüksek olduğu yerlerde vaka sayılarının düşük olduğuna önemle dikkat çeken Koca, risk haritasına göre Denizli, Antalya, Tunceli ve Giresun'un mavi kategoriye girdiğini açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada “Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılama oranları yüzde 75’in üzerinde. Bu iller ile birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi” ifadelerini kullandı.

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