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Denizlispor gençleriyle sahada

DHA

Denizlispor gençleriyle sahada


DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de 2 sezonluk mücadelesinin ardından yeniden TFF 1'inci Lig'e düşen Denizlispor, yeni sezonun ilk maçında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u genç ağırlıklı kadrosuyla ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te start alacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1.5 yıldır tribünlere uzak olan taraftarlar aşılarını tamamlama şartıyla tribünlere bu sezon dönmeye hazırlanırken ilk maçın bilet fiyatları VIP tribünü ve loca önü 100, B-D üst 80, A-E üst 60, A-E alt 40, maraton 30, kale arkası 20 TL olarak açıklandı. 
Henüz 10 gün önce göreve gelen yeni yönetimin transfer yasağını açmaya çalıştığı Denizlispor, geçen sezonki kadrosu dağıldığı için yarın sahaya takımda kalan Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal, Veton Tusha, Özer Özdemir ve Abdülkadir Sünger'in yanı sıra altyapıdan daha önce profesyonel yapılan gençlerin ağırlıkta olduğu kadroyla çıkacak. Denizlispor'u sahaya Antrenör Veli Çetin sürecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2021-08-13 11:11:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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