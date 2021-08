Başkan Zolan Sarayköy’de hemşehrileriyle kucaklaştı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yoğun ilgi ile karşılandığı Sarayköy ilçesinde hemşehrileriye kucaklaştı. Sarayköy’ün güzelliğine güzellik katmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Sarayköyümüz her şeyin en güzeline layık" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir dizi program ve inceleme için Sarayköy ilçesini ziyaret etti. Başkan Zolan, ilk olarak Sarayköy Belediyesini ziyaret etti. Denizli’nin Büyükşehir statüsüne kavuşması ile birlikte Sarayköy ilçesinde de hizmet destanları yazdıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Sarayköyümüzün güzelliğine güzellikler kattık. Sarayköyümüz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyemiz ve Sarayköy Belediyemizin yapmış olduğu işlerle vatandaşlarımızın ihtiyaçları en üst seviyede karşılanıyor. Yeter ki birlik ve beraberlik olsun. Birlik ve beraberlikten çok güzellikler çıkar. Sarayköyümüz her şeyin en güzeline layık" dedi.



"Sarayköy çok farklı bir noktaya geldi"

Sarayköy’ün geçmişte hak ettiği hizmetleri alamadığını, 2014’ten bugüne ise ilçe belediyesi ile birlikte Sarayköy’ün birçok güzelliğe kavuştuğunu dile getiren Başkan Osman Zolan, "Sarayköyümüz geçmişte birçok hizmetlerden mahrumdu. Büyükşehir ve Sarayköy Belediyemiz ile birlikte olmayan hizmetlere çok şükür kavuştuk. Bugünkü Sarayköyümüz çok farklı noktaya gelmiştir. Daha da yapmamız gereken işler vardır, Allah’ım elbirliği ile yapmayı nasip etsin. Sarayköylü hemşehrilerimize, başkanımıza, meclis üyelerimize, personelimize güzel karşılamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"En büyük desteği siz verdiniz"

Ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ise, 2014’den bugüne Sarayköy’e gösterdikleri ilgi, alaka ve hizmetler nedeniyle Sarayköy halkı adına Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Özbaş, "Sarayköyümüz devletimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyemizin hizmetleriyle çok güzellikler kazandı. Siz olmasaydınız biz meclis üyelerimizle bu hizmetleri yapamazdık. Burada en büyük desteği siz verdiniz. Allah sizden razı olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Osman Zolan, Sarayköy Belediyesi’nin şeref defterini imzaladı. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Başkan Osman Zolan’a günün anısına 20 numaralı Sarayköyspor forması hediye etti.

