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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de büyükbaş azaldı, küçükbaş arttı

İHA

Denizli’de büyükbaş azaldı, küçükbaş arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Hayvansal Üretim İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli’de büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 azalırken, küçükbaş sayısı ise yüzde 8,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Hayvansal Üretim İstatistiklerini verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre 2021 yılı Haziran ayı itibarıyla Denizli’de, büyükbaş hayvan sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,3 azalarak 294 bin 007 baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,3 oranında azalarak 293 bin 865 baş oldu. 2021 yılı Haziran ayı itibarıyla manda sayısı ise 142 baş oldu. 2021 yılı Haziran ayı itibarıyla ülkemizde toplam sığır sayısı 18 milyon 124 bin 106 baş oldu. En çok sığır 970 bin 876 baş ile Konya ilindedir. Konya’yı sırasıyla 918 bin 567 baş ile Erzurum ve 793 bin 113 baş ile İzmir izlemektedir. Sığır sayısının en düşük olduğu iller ise 13 bin 378 baş ile Kilis, 16 bin 637 baş ile Yalova ve 24 bin 071 baş ile Rize’dir. Denizli 293 bin 865 baş ile Türkiye genelinde en çok sığırın bulunduğu 19. il olmuştur.

Küçükbaş hayvan sayısı yüzde 8,2 arttı
Küçükbaş hayvan sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,2 oranında artarak 801 bin 540 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,1 oranında artarak 599 bin 173 baş oldu. 2021 yılı Haziran ayı itibarıyla ülkemizde toplam koyun sayısı 45 milyon 182 bin 280’dir. En çok koyun 3 milyon 361 bin 048 baş ile Van ilindedir. Van’ı sırasıyla 2 milyon 727 bin 815 baş ile Konya ve 2 milyon 268 bin 001 baş ile Şanlıurfa izlemektedir. Koyun sayısının en düşük olduğu iller ise 4 bin 684 baş ile Bartın, 10 bin 048 baş ile Rize ve 23 bin 053 baş ile Düzce’dir. Denizli 599 bin 173 baş ile Türkiye genelinde en çok koyunun bulunduğu 26. il olmuştur.

En çok keçinin bulunduğu 22. il Denizli
Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan keçi sayısı ise 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,5 oranında artarak 202 bin 367 baş oldu. 2021 yılı Haziran ayı itibarıyla ülkemizde toplam keçi sayısı 12 milyon 235 bin 069’dur. En çok keçi 960 bin 353 baş ile Mersin ilindedir. Mersin’i sırasıyla 860 bin 477 baş ile Antalya ve 517 bin 804 baş ile Şırnak izlemektedir. Keçi sayısının en düşük olduğu iller ise bin 274 baş ile Düzce, bin 512 baş ile Bartın ve 2 bin 179 baş ile Ordu’dur. Denizli 202 bin 367 baş ile Türkiye genelinde en çok keçinin bulunduğu 22. il olmuştur.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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