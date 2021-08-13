Başkan Örki'den AK Parti’nin 20. kuruluş yıldönümü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Örki'den AK Parti’nin 20. kuruluş yıldönümü mesajı

İHA

Başkan Örki'den AK Parti’nin 20. kuruluş yıldönümü mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü ile ilgili olarak mesaj yayımladı. Başkan Örki, “20. yılını kutlayan AK Parti kurulduğu günden bu yana ülkemizde umudun ve başarının adı olmuştur. Türkiye, AK Parti ile Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olmaya devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti, 20. yaşını kutluyor. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki mesaj yayımladı. “AK Parti’nin bundan 20 yıl önce kurularak, Türkiye’de umudun ve başarının adı oldu” diyen Başkan Örki, “14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulan partimiz, girdiği her seçimde başarılarını katlayarak artırıp halkın umudu olmuştur. AK Parti, milletten aldığı güçle halka hizmet ederek Türkiye'nin çağ atlamasına ve dünya ülkelerine örnek olacak yeniliklere imza atmıştır. Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ezber bozan girişimleri sağlamıştır. AK Parti, hayata geçirdiği yatırımlar, yenilik ve benzersiz icraatlar ile Türkiye'de hizmet destanları yazmayı başardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi tam 20 yıldır heyecanından hiçbir şey kaybetmeden, aşk ile çalışan yorulmaz inancıyla aziz millete hizmet için koşturuyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 19 yıldır iktidarda olan AK Parti Hükümetimiz sayesinde Türkiye, dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline geldi. Halkın verdiği güçle her engele ve darbeye karşı Türkiye ekonomisi AK Partiyle adeta şaha kalktı. 1725 Aralık'ta hükümetimize saldıran alçaklara, 15 Temmuz'da bağımsızlığımıza hamle yapan FETÖ'cü teröristlere milletimizin desteği ile birlikte bu hükûmet boyun eğmedi. Millet ile gönül bağı kurarak onların teveccühüne mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlililer Büyükşehirin aşure hayrında buluştu
YEREL HABERLER Denizlililer Büyükşehirin aşure hayrında buluştu
Başkan Zolan’dan AK Parti 20. kuruluş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Zolan’dan AK Parti 20. kuruluş yıldönümü ...
5 gündür aranan cinayet zanlısı teslim olmaya giderken canlı yayın yaptı Cinayet zanlısı teslim olmaya gülerek gitti Sosyal medyadan canlı yayın açan cinayet zanlısı, teslim olacağını söyledi
YEREL HABERLER 5 gündür aranan cinayet zanlısı teslim olmaya ...
Denizli’de büyükbaş azaldı, küçükbaş arttı
YEREL HABERLER Denizli’de büyükbaş azaldı, küçükbaş arttı
Denizli'de konut satışları yüzde 56,1 azaldı
YEREL HABERLER Denizli'de konut satışları yüzde 56,1 azaldı
Başkan Zolan Sarayköy’de hemşehrileriyle kucaklaştı
YEREL HABERLER Başkan Zolan Sarayköy’de hemşehrileriyle kucaklaştı
Denizlispor gençleriyle sahada
YEREL HABERLER Denizlispor gençleriyle sahada
Çekirdeksiz Sultaniye üzümün ihracat yolculuğu başladı Rusya ve birçok uzak doğu ülkesine giden Sultaniye üzümlerinde hasat başladı
YEREL HABERLER Çekirdeksiz Sultaniye üzümün ihracat yolculuğu ...
Kuraklık ve aşırı sıcak bal üretimini vurdu
YEREL HABERLER Kuraklık ve aşırı sıcak bal üretimini vurdu
Belediye ve vatandaş arasındaki anlaşmazlık mahalleliyi yolsuz bıraktı
YEREL HABERLER Belediye ve vatandaş arasındaki anlaşmazlık ...
Hayırsever gurbetçi amatör sporcularla bir araya geldi
YEREL HABERLER Hayırsever gurbetçi amatör sporcularla bir araya ...
Çameli’nin doğal güzelliği Kolak Gölüne 10 bin yavru sazan balığı bırakıldı
YEREL HABERLER Çameli’nin doğal güzelliği Kolak Gölüne 10 bin yavru ...
Uzmanlar sıcak havalar için kalp hastalarını uyardı
YEREL HABERLER Uzmanlar sıcak havalar için kalp hastalarını uyardı
Sağlık Bakanı Koca, Denizli’nin risk haritasında Mavi’ye döndüğünü açıkladı
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca, Denizli’nin risk haritasında ...
Kahramanlar yangın bölgelerinden döndü
YEREL HABERLER Kahramanlar yangın bölgelerinden döndü
Denizlispor yönetim kuruluna yeni üye Ali İnceören Denizlispor yönetimine dahil oldu
YEREL HABERLER Denizlispor yönetim kuruluna yeni üye Ali İnceören ...
Ormanlık alanları temizleyen görevlilerden anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Ormanlık alanları temizleyen görevlilerden anlamlı ...
Canlı yayında anlatılan Yapılandırma Kanunu’nu yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Canlı yayında anlatılan Yapılandırma Kanunu’nu yoğun ...
Çameli Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor Çameli Belediyesi ilçede bozulan yolları yeniliyor
YEREL HABERLER Çameli Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ...
Sıcaklığın artmasıyla birlikte bu hastalıkta da artış yaşanıyor
YEREL HABERLER Sıcaklığın artmasıyla birlikte bu hastalıkta da artış ...
Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor Denizlispor-Bandırmaspor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek
YEREL HABERLER Denizlispor lige galibiyetle başlamak ...
Denizlispor ilk rakibi Bandırmaspor'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor ilk rakibi Bandırmaspor'a hazırlanıyor
Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı
YEREL HABERLER Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı
Kayınvalidesini öldürüp, oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kayınvalidesini öldürüp, oğlunu yaralayan şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.