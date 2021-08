Denizlililer Büyükşehirin aşure hayrında buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında düzenlediği aşure hayrı Bayramyeri Meydanı’nda yapıldı. Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler binlerce vatandaşa aşure ikram etti.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle her yıl düzenlediği aşure hayrı geleneğini bu yıl da sürdürdü. Bayramyeri Meydanı’nda düzenlenen aşure hayrına, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, binlerce Denizlili aşure hayrında buluştu. Başkan Osman Zolan ve protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vali Atik, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu özel günlerde bu tür buluşmaların çok önemli olduğunu belirterek Başkan Zolan’a teşekkür etti. Vali Atik, “Büyükşehir Belediyemizin aşure hayrına katılımlarından dolayı halkımıza teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu topraklarda huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamayı nasip etsin. Bu güzel organizasyon için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.



Başkan Zolan’dan birlik beraberlik mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, binlerce yıldır süren aşure geleneğini Büyükşehir Belediyesi olarak yaşatmak için her yıl aşure hayrı geleneğini devam ettirdiklerini kaydetti. Başkan Osman Zolan, “Geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle aşure hayrımızı yapamamıştık. Muharrem ayında yapılan aşure birlik, kardeşlik ve sevgiyi temsil eder. Muharrem ayı hicri takvimin ilk ayıdır. Hicri takvimin başlangıcı Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti ile başlar. Muharrem ayında birçok olay yaşanmıştır. Güzellikler, acılar vardır. Kardeşliğimizin birleşmesi güçlü olması birlik ve beraberliğimizin daim olması adına Büyükşehir Belediyesi olarak aşure hayrı geleneğimize devam ediyoruz” diye konuştu.



“Değerlerimizi anlayarak yaşamalı ve yaşatmalıyız”

Başkan Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah’ım yapmış olduğumuz hayırlar hürmetine ülkemizi, şehrimizi afet ve felaketlerden korusun. İnşallah hiç kimsenin başı ağrımasın. Hiç kimse kazaya, belaya uğramasın. Esas olan bizim bu değerlerimizi anlayarak yaşatmamız gerekiyor. Allah’ım hayrımızı kabul etsin, tekrarını nasip etsin. Muharrem Ayı’nda güzellikler yaşamamızı nasip etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.