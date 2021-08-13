Ciple çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ciple çarpışan otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi 443 sokakta meydana geldi. Sedat Demir (45) yönetimindeki 20 ACM 537 plakalı otomobil ile Ahmet Bülent Kamaoğlu'nun kullandığı 34 DMN 622 plakalı cip kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan su kanalının beton bariyerine çarparak askıda kaldı. Kazada otomobil sürücüsü Demir, eşi Tülay (41) ve çocukları Zeynep (11) ve İsmihan (4) yaralandı. Cip sürücüsü Kamaoğlu kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-08-13 23:00:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.