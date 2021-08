Azmin başarısı; 173 kilodan 89 kiloya düştü Tüp mide ameliyatıyla 84 kilo veren genç kız, hastalıklardan da kurtuldu

Denizli’de fazla kilolarından dolayı Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde Op. Dr. Özgür Kaya tarafından tüp mide ameliyatı yapılan 21 yaşındaki genç kız, ameliyattan 1 sene sonra 173 kilodan 89 kiloya kadar düştü. Toplamda 84 kilo vererek rahat bir nefes alan genç kız, fazla kilonun verdiği hastalıklardan da kurtuldu.



Denizli’de yaşayan 21 yaşındaki Ümmü Asude Donak, yıllardır aşırı kilolarından kurtulmak için çare aramaya başladı. Fazla kilolarından dolayı rahatsızlıkları artan genç kız, her geçen gün kilo almaya başlarken, yakınlarının tavsiyesi üzerine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne başvurdu. Burada Op. Dr. Özgür Kaya tarafından gerekli testleri yapılan Donak’ın tüp mide ameliyatı olmasına karar verildi. Yapılan tetkikler sonrası ameliyata alınan genç kız, başarılı bir operasyon geçirdi. Her geçen gün kilolarını vereme başlayan Donak, 173 kilo ile girdiği hastaneden 1 sene sonra 84 kilo vererek 89 kiloya düştü. Adeta başka birine bürünen Donak, verdiği kilolar ile beraber hastalıklarından da kurtuldu. Kendisini gören arkadaşlarının bile tanıyamadığını belirten Donak, nefes almasının dahil değiştiğini ifade etti



“1 yıllık süreçte de Ümmü hanımı yakından takip ettik”

Kilo verilmesiyle beraber değerlerin normale döndüğünü ifade eden Dr. Kaya, “Ümmü hanımla biz 1 yıl önce tanıştık. Kendisinin kilo sorunu, gut hastalığı, diyabet hastalığı, hareket kısıtlılığı, karaciğerde büyüme ve değerlerinde yükselme şikâyeti vardı. Kendisine tip mide ameliyatı anlattık ve ameliyat olma kararı verdi. 1 yıl önce tüp mide ameliyatı gerçekleştirdik. Bu 1 yıllık süreçte de Ümmü hanımı yakından takip ettik. Beslenmesini düzenledik, gerekli kontrollerini yaptık. 1 yılın sonunda bugün yine kontrole geldi. Ameliyat öncesi vücut kitle indeksi 65.1, 173 kilodaydı. Şu anki takiplerimde 89 kilo, vücut kitle indeksi ise 31 değerine gerilemiş durumda. Bunun yanında diyabet ve gut hastalığından kurtuldu. Karaciğer değerleri normale döndü. Bunların dışında kan, kolesterol ve yağ değerleri de sağlıklı insanların değerlerine döndü” dedi.



“Hayatımın tamamı düzene girdi”

Kendi ailesinin bile tanıyamadığını belirten Donak, çok mutlu olduğunu belirterek, “Özgür hocayı, teyzemin ve annemin vasıtasıyla buldum. Buraya geldiğimde bana ameliyatı önerdi. Ameliyatı kabul etmemin ardından birkaç gün içerisinde işlemlere başladık. Şu anki halimi görenler çok şaşırıyor hatta çoğu arkadaşım tanıyamıyor. Yolda görenler, akrabalarım, kendi ailem bile beni tanıyamıyor. Değişik bir duygu garip bir his. Bambaşka farklılıkları var. Yürümem, nefes almam, hayatımın tamamı düzene girdi. Çok mutluyum. Şeker ve gut hastalığım vardı, sağ olsun Özgür hocam sayesinde yendim” ifadelerini kullandı.

