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Yaşlı çift 10 saat ara ile korona virüsten hayatını kaybetti Karı-Koca aynı gün korona virüsten hayatını kaybetti

İHA

Yaşlı çift 10 saat ara ile korona virüsten hayatını kaybetti Karı-Koca aynı gün korona virüsten hayatını kaybetti

Denizli’de bir süredir korona virüs tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiler.

Edinilen bilgiye göre; Çameli ilçesi İmamlar Mahallesi’nde yaşayan Abbas (75) ve Havana Sönmez (77) çifti bir süre önce korona virüse yakalandı. Evde izole olarak tedavi gören çiftin durumlarının ağırlaşması neticesinde Denizli Servergazi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındılar. Yoğun bakıma alınan yaşlı çift, bugün sabah saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı olarak 10 saat ara ile hayatlarını kaybetti. Yaşlı çift bugün İmamlar Mahalle Mezarlığına yan yana defnedildiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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