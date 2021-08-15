Dünya şampiyonasını izleyip heves etti, Türkiye şampiyonu oldu

Tokat’ta yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri’nde Denizli’den katılan Rabiya Çalhan, Türkiye Şampiyonu olarak milli sporcu unvanını elde etti.



Denizli’nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesinden 15 yaşındaki Rabiya Çalhan, antrenör olan babası Hakan Çalhan ile Antalya’da yapılan bilek güreşi şampiyonasına gidince, orada yarışmaları izlemesi neticesinde hevesle bu spora başladı ve günde 3 saat düzenli antrenman yaptı. 18 aylık sporcu geçmişi olan Çalhan, Tokat’ta yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri’nde, Türkiye Şampiyonu olarak milli sporcu unvanını elde etti. Yıldızlar Kategorisinde 15 yaşında Türkiye Şampiyonu olan Rabiya Çalhan, milli ve milli formayı giymeyi hak etti. Antrenörü ve babası Hakan Çalhan kızı ile gurur duyduğunu belirterek “Çok çalıştı, ağırlık bayanlar için zordur ancak o bırakmadı mücadele etti ve kazandı. Onunla gurur duyuyorum. İnşallah Yatağan’dan böyle başarılı sporcular çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.



Başarılı sporcu 11 Eylül 2021 tarihinde Litvanya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

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