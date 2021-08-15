Kızılcabölükspor uyum sürecini atlatacak



DENİZLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon öncesi kadrosunu yenileyen Kızılcabölükspor'da teknik direktör Hasan Şermet, uyum sürecini kısa zamanda atlatacaklarını söyledi. Sarı-kırmızılı kulübe 3 yıl aradan sonra dönen Şermet, "Takım olarak yaklaşık 3 haftadır hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Günde çift idman programı ile yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyoruz. Çalışmalarımız yüksek seviyede devam ediyor. Neredeyse tamamen yenilenmiş bir takımımız var. Uyum sürecini en kısa sürede atlatmak istiyoruz. Yetenekli ve kaliteli oyuncuları takımımıza kazandırdık. Eksik bölgelerimizi bu süreçte yakından görerek bu doğrultuda transferlerimiz devam edecek. Lige kadar hazır hale geleceğiz. Keyif veren bir futbol izlettirmek istiyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-08-15 13:50:00



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