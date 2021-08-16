Beyin kanaması geçirince 'yaşayamaz' dediler, İŞKUR desteğiyle hayata tutundu



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 8 yıl önce berber dükkanında çalışırken aynı anda beyin kanaması ve kalp krizi geçirerek felç olan Mehmet Ali Erdoğdu (37), İŞKUR'dan aldığı hibe desteğiyle yeni bir hayat kurdu. Doktorların 'Yaşayamaz' dediği Erdoğdu, 2 yıl önce 26 koyun aldı, eşinin de yardımıyla besiciliğe başladı. Zor günleri bu sayede geride bıraktığını belirten Erdoğdu, "Felçli olduğum ve kalp rahatsızlığım olduğundan bol bol yürümem gerekiyordu. Otlatmaya başladığım koyunlarımla günlük 10 kilometre yürüyorum. Hayata yeniden tutundum. Yürüyüşüm eskisinden çok daha iyi hale geldi" dedi.

Kocayaka Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Erdoğdu, 2013 yılında ilçe merkezindeki berber dükkanında çalıştığı sırada fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Erdoğdu, tedaviye alındı. Sağlık sorunu nedeniyle sağ kısmı felç olan Erdoğdu, aynı zamanda da hafıza kaybı yaşadı. Bir yıl boyunca yatağa bağlı yaşayan Erdoğdu, kalbinden de 4 ameliyat geçirdi. Yaklaşık 10 ay sonra hafızası yerine gelen Erdoğdu, 5 yıllık tedavinin ardından yeniden ayağa kalkmayı başardı.

ENGELLERİ AŞTI, KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİMİNE BAŞLADI

Sağ kolu ve bacağını geçirdiği felç nedeniyle kullanamayan Erdoğdu, berberlik mesleğine geri dönemedi. Aile maddi sıkıntılarla boğuşurken, Mehmet Ali Erdoğdu'nun eşi Tuğba Erdoğdu (37) sosyal medyada İŞKUR'un engelli bireylere yönelik hibe desteği verdiğini gördü. Erdoğdu çifti, yaşadıkları kırsal mahallede küçükbaş hayvan üretimi yapabilecekleri fikri üzerine proje hazırlayıp İŞKUR'a başvuru yaptı. Projesi kabul edilen Erdoğdu'ya 36 bin TL hibe desteği verildi. Erdoğdu bu parayla evinin yan kısmına ahır inşa edip 26 koyun aldı. Yürümekte güçlük çekmesine rağmen eşinin de destekleriyle koyunlarına gözü gibi bakan Erdoğdu, hayvanlarının sayısını kısa sürede 40'a kadar çıkardı.

'HAYATA YENİDEN TUTUNDUM'

Küçükbaş üretimine başlamasıyla hayata yeniden tutunduğunu belirten Erdoğdu, maddi açıdan zor günleri bu sayede atlattıklarını söyledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren eşiyle birlikte koyunlarıyla ilgilenmeye başladıklarını dile getiren Erdoğdu, "Bir tarafım felçli kaldığı için berberliğe dönemedim. İŞKUR desteğiyle koyun aldık. 3 çocuğum var. Bu koyunlar onların geleceği için güvence oldu. Felçli olduğum ve kalp rahatsızlığım için bol bol yürümem gerekiyordu. Ben de koyunlarımı otlatmaya başladım. Koyunlarımla günlük 10 kilometre yürüyorum. Sağlığıma katkısı çok oldu. Hayata yeniden tutundum. Yürüyüşüm eskisinden çok daha iyi hale geldi. Benim için yeni bir başlangıç oldu. İŞKUR sayesinde hayatımız düzene girdi. Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

'HAYATA SIFIRDAN BAŞLADIK, ÇOK ÇALIŞTIK'

Tuğba Erdoğdu ise eşinin geçmişte ölümün kıyısından döndüğünü dile getirerek, "Hastaneye kaldırıldığında, 'Burada bekleme git cenaze işlemlerini başlat. Yaşayamaz, buradan sağ çıkamaz' demişlerdi. Öyle olmadı, 3 gün yoğun bakımda yattıktan sonra hayata döndü. Ancak sağ kısmı felçli kaldı. İŞKUR'un hibe desteğiyle küçükbaş hayvan üretimine başladık. Eşimin sağlığına da çok iyi geldi. Eskiden yataktan kalkamazken artık çok daha rahat hareket edebiliyor. Biz hayata sıfırdan başladık. Çok çalıştık. Yükseğe çıkmaya başladık. Şu an 40 koyunumuz var. Yeni doğumlarla bu sayı daha da artacak. Eşimle birlikte koyunları otlatmaya gidiyoruz. Yemlerini birlikte veriyoruz. Çocuklarımız da yardım ediyor. El birliğiyle üretime devam ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Deniz TOKAT

2021-08-16 11:12:09



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