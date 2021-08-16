Beyin kanaması geçirince 'yaşayamaz' dediler, İŞKUR desteğiyle hayata tutundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyin kanaması geçirince 'yaşayamaz' dediler, İŞKUR desteğiyle hayata tutundu

DHA

Beyin kanaması geçirince 'yaşayamaz' dediler, İŞKUR desteğiyle hayata tutundu


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 8 yıl önce berber dükkanında çalışırken aynı anda beyin kanaması ve kalp krizi geçirerek felç olan Mehmet Ali Erdoğdu (37), İŞKUR'dan aldığı hibe desteğiyle yeni bir hayat kurdu. Doktorların 'Yaşayamaz' dediği Erdoğdu, 2 yıl önce 26 koyun aldı, eşinin de yardımıyla besiciliğe başladı. Zor günleri bu sayede geride bıraktığını belirten Erdoğdu, "Felçli olduğum ve kalp rahatsızlığım olduğundan bol bol yürümem gerekiyordu. Otlatmaya başladığım koyunlarımla günlük 10 kilometre yürüyorum. Hayata yeniden tutundum. Yürüyüşüm eskisinden çok daha iyi hale geldi" dedi.
Kocayaka Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Erdoğdu, 2013 yılında ilçe merkezindeki berber dükkanında çalıştığı sırada fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Erdoğdu, tedaviye alındı. Sağlık sorunu nedeniyle sağ kısmı felç olan Erdoğdu, aynı zamanda da hafıza kaybı yaşadı. Bir yıl boyunca yatağa bağlı yaşayan Erdoğdu, kalbinden de 4 ameliyat geçirdi. Yaklaşık 10 ay sonra hafızası yerine gelen Erdoğdu, 5 yıllık tedavinin ardından yeniden ayağa kalkmayı başardı.
ENGELLERİ AŞTI, KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİMİNE BAŞLADI
Sağ kolu ve bacağını geçirdiği felç nedeniyle kullanamayan Erdoğdu, berberlik mesleğine geri dönemedi. Aile maddi sıkıntılarla boğuşurken, Mehmet Ali Erdoğdu'nun eşi Tuğba Erdoğdu (37) sosyal medyada İŞKUR'un engelli bireylere yönelik hibe desteği verdiğini gördü. Erdoğdu çifti, yaşadıkları kırsal mahallede küçükbaş hayvan üretimi yapabilecekleri fikri üzerine proje hazırlayıp İŞKUR'a başvuru yaptı. Projesi kabul edilen Erdoğdu'ya 36 bin TL hibe desteği verildi. Erdoğdu bu parayla evinin yan kısmına ahır inşa edip 26 koyun aldı. Yürümekte güçlük çekmesine rağmen eşinin de destekleriyle koyunlarına gözü gibi bakan Erdoğdu, hayvanlarının sayısını kısa sürede 40'a kadar çıkardı.
'HAYATA YENİDEN TUTUNDUM'
Küçükbaş üretimine başlamasıyla hayata yeniden tutunduğunu belirten Erdoğdu, maddi açıdan zor günleri bu sayede atlattıklarını söyledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren eşiyle birlikte koyunlarıyla ilgilenmeye başladıklarını dile getiren Erdoğdu, "Bir tarafım felçli kaldığı için berberliğe dönemedim. İŞKUR desteğiyle koyun aldık. 3 çocuğum var. Bu koyunlar onların geleceği için güvence oldu. Felçli olduğum ve kalp rahatsızlığım için bol bol yürümem gerekiyordu. Ben de koyunlarımı otlatmaya başladım. Koyunlarımla günlük 10 kilometre yürüyorum. Sağlığıma katkısı çok oldu. Hayata yeniden tutundum. Yürüyüşüm eskisinden çok daha iyi hale geldi. Benim için yeni bir başlangıç oldu. İŞKUR sayesinde hayatımız düzene girdi. Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi.
'HAYATA SIFIRDAN BAŞLADIK, ÇOK ÇALIŞTIK'
Tuğba Erdoğdu ise eşinin geçmişte ölümün kıyısından döndüğünü dile getirerek, "Hastaneye kaldırıldığında, 'Burada bekleme git cenaze işlemlerini başlat. Yaşayamaz, buradan sağ çıkamaz' demişlerdi. Öyle olmadı, 3 gün yoğun bakımda yattıktan sonra hayata döndü. Ancak sağ kısmı felçli kaldı. İŞKUR'un hibe desteğiyle küçükbaş hayvan üretimine başladık. Eşimin sağlığına da çok iyi geldi. Eskiden yataktan kalkamazken artık çok daha rahat hareket edebiliyor. Biz hayata sıfırdan başladık. Çok çalıştık. Yükseğe çıkmaya başladık. Şu an 40 koyunumuz var. Yeni doğumlarla bu sayı daha da artacak. Eşimle birlikte koyunları otlatmaya gidiyoruz. Yemlerini birlikte veriyoruz. Çocuklarımız da yardım ediyor. El birliğiyle üretime devam ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Deniz TOKAT
2021-08-16 11:12:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis memuruna çarparak kaçan şüpheli yolda arkadaşını yanına almış
YEREL HABERLER Polis memuruna çarparak kaçan şüpheli yolda ...
Park halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki araç alev alev yandı
Kızılcabölükspor uyum sürecini atlatacak
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor uyum sürecini atlatacak
Midibüsün traktörü devirdiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Midibüsün traktörü devirdiği kaza kamerada
Dünya şampiyonasını izleyip heves etti, Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Dünya şampiyonasını izleyip heves etti, Türkiye ...
Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
YEREL HABERLER Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
Denizlispor'un boynu bükük
YEREL HABERLER Denizlispor'un boynu bükük
Yağlı pehlivan güreşleri ilk defa şehir merkezinde olacak
YEREL HABERLER Yağlı pehlivan güreşleri ilk defa şehir merkezinde ...
Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrenciler yangın mağdurlarının ...
Bandırmaspor 2-0’lık Denizli galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu Bandırmaspor Teknik Sorumlu Gürsel: “Organize ataklarla 2 tane gol bulduk”
YEREL HABERLER Bandırmaspor 2-0’lık Denizli galibiyeti ardından ...
TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 - Bandırmaspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 - Bandırmaspor: 2
Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2
YEREL HABERLER Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2
Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor ...
Yaşlı çift 10 saat ara ile korona virüsten hayatını kaybetti Karı-Koca aynı gün korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaşlı çift 10 saat ara ile korona virüsten hayatını ...
Midibüsün çarptığı traktör devrildi, sürücü yaralı olarak kurtarıldı Midibüs ile traktör çarpıştı 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Midibüsün çarptığı traktör devrildi, sürücü yaralı ...
Gazino kavgasında yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Gazino kavgasında sevgili iddialarının birer komplo olduğu iddia edildi
YEREL HABERLER Gazino kavgasında yeni güvenlik kamerası görüntüleri ...
Orman yangını vatandaş ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
YEREL HABERLER Orman yangını vatandaş ve ekiplerin müdahalesiyle ...
Yerel Medya Buluşmalarının son durağı Denizli oldu
YEREL HABERLER Yerel Medya Buluşmalarının son durağı Denizli oldu
Merkezefendi'de geleceğin sanatçıları yetişiyor
YEREL HABERLER Merkezefendi'de geleceğin sanatçıları yetişiyor
Çileli yollar Büyükşehir ile tarihe karışıyor 12 kilometrelik toprak yol asfaltlandı
YEREL HABERLER Çileli yollar Büyükşehir ile tarihe karışıyor 12 ...
MAKSİAD heyeti, Bakan Varank’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER MAKSİAD heyeti, Bakan Varank’ı ziyaret etti
Eğlence mekanını basıp silahla 3 kişiyi yaraladılar; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Eğlence mekanını basıp silahla 3 kişiyi yaraladılar; ...
Azmin başarısı; 173 kilodan 89 kiloya düştü Tüp mide ameliyatıyla 84 kilo veren genç kız, hastalıklardan da kurtuldu
YEREL HABERLER Azmin başarısı; 173 kilodan 89 kiloya düştü Tüp mide ...
Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşıyla karşılaşan aşık, arkadaşlarıyla birlikte içkili mekanı taradı
YEREL HABERLER Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı Eğlenmeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.