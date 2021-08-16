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İçme suyu sorununu tarihe gömecek projenin yüzde 90’ı tamamlandı Denizli’de en önemli projelerden biri daha tamamlanıyor

İHA

İçme suyu sorununu tarihe gömecek projenin yüzde 90’ı tamamlandı Denizli’de en önemli projelerden biri daha tamamlanıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kent tarihindeki en önemli projelerden bir tanesi olan ve kent merkezinin içme suyu sorununu tarihe gömecek Akbaş Barajı içme suyu isale hattı ile 5 bin tonluk içme suyu deposu inşaatında sona gelindiğini, çalışmaların yüzde 90'lık kısmının tamamlandığını müjdeledi.

Denizli’nin tarımsal ve içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı’ndan kent merkezine döşenen içme suyu iletim hattı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin yaptığı 5 bin tonluk içme suyu deposunu inceleyen Başkan Osman Zolan, kent tarihindeki en önemli projelerden birinin daha sonuna gelindiğini müjdeledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin kentin farklı noktalarda sürdürdüğü altyapı çalışmaları ile Akbaş Barajı içme suyu isale hattı ve 5 bin tonluk içme suyu deposu inşaatı çalışmalarını inceledi. Çalışanlar ile sohbet ederek, kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan, Denizli’de ihtiyaç duyulan her ilçe ve mahalleye gerekli yatırımları yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Şehir merkezinde içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak
Yaşanan kuraklık ile birlikte içme suyunun çok önemli bir noktaya geldiğine dikkati çeken Başkan Zolan, "Şehir merkezimiz ve tüm ilçelerimizde içme suyu ile ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımızı susuz bırakmamak adına gece gündüz çalışıyoruz. Barajdan 1.100 mm çapındaki borularla çıkan su şehir merkezinde 650 mm’lik borularla içme suyu depolarımıza aktarılacak. Bu çalışmalar tamamladığında şehir merkezimizde içme suyu ile ilgili bir sıkıntı kalmayacak. Biz bunu daha öncesinden öngörmüştük. Barajın yapımı 10 yıl öncesinden başlamıştı ve 2017 yılında tamamlandı. 2018 yılında başlayan isale hattı çalışması ve arıtma tesisi çalışmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.

5 bin tonluk yeni içme suyu deposu
Akbaş Barajı’ndan gelen cazibeli suyu yeni inşa ettikleri içme suyu depolarında toplayarak dağıtımını gerçekleştireceklerini anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "İçme suyu depolarımızın sayısını arttırmaya da devam ediyoruz. Burada 5 bin tonluk yeni bir içme suyu deposu inşaatı yapıyoruz. Burası Akbaş Barajı’ndan gelen cazibeli suyun toplandığı depo olacak. Bu depodan da suyun dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu proje Denizli tarihindeki en önemli işlerden bir tanesi. Bu işi de en kısa sürede tamamlayarak Denizli’nin su ile ilgili önümüzdeki yıllarda sorun yaşamasının önüne geçeceğiz. Çalışmaların sonuna yaklaşıldı, projenin yüzde 90’ı tamamlandı. Şimdiden şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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