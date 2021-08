Denizlispor'da transfer yasağı kalktı, ilk transfer açıklandı

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, transfer yasağının kaldırıldığını açıklayarak ilk transferi duyurdu. 7 gün içerisinde tekrar transfer yasağı geleceğini belirten Başkan Uz, “Bizim hedefimiz ayın 20’sine kadar transferleri bitirmek” dedi.

Denizlispor’un yeni Başkanı Mehmet Uz, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında transfer yasağını ortadan kaldırmak için 13 milyon TL'ye ihtiyaç olduğunu söylemişti. Yine bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Uz, yasağın kalktığını transfer ile duyurdu. Bazı futbolculardan indirim istediklerini ve futbolcu borçlarını tamamen kapattıklarını belirten Uz, “Bugün transfer yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Zor bir süreç oldu. Bu süreçte futbolcu arkadaşlarımızdan indirim istediklerimiz oldu, indirim yapmayanlar oldu. İndirim yapan arkadaşlarımıza sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bugün itibariyle bizim hiçbir futbolcuya borcumuz kalmadı. Paraları yatırmamıza rağmen federasyonla olan bir sürecimiz var. Bu süreç belki 2 gün, belki 3 gün sürebilir. Geçen gün bahsetmiştim, bizim yatak odamız var ve burada yaşananların herkese söylenmemesi gerektiğini söylemiştim. Biz her türlü futbolcuyla görüşmemizi yapıyoruz. Ama hiçbir sonuç almadan futbolcuyu açıklamak istemiyoruz. Bu bizim yönetim kurulu olarak almış olduğumuz bir karar” diye konuştu.



“Ayın 20’sine kadar bu transferleri bitirmem gerekiyor”

Transfer yasağının 7 gün sonra tekrar geleceğini belirten Başkan Uz, “Bütün futbolcularımızı transfer edip, en az 2+1 yıl sözleşme yaparak, takımımızın bu ligde kalması için mücadele edeceğiz. Bizden çok farklı beklentiler içerisine girmeyin. Bizim hedefimiz bu ligde nasıl kalabiliriz, önceliğimiz bu. Benim ayın 20’sine kadar bu transferleri bitirmem gerekiyor. Eğer bitiremezsek tekrardan transfer yasağı gelecek. 7 gün içerisinde bahsettiğimiz futbolcuları almamız gerekiyor. Bu yasağın rakamını ben şu an söyleyemiyorum. Bu 5 milyon da olabilir, 50 milyon da olabilir. Bizim hedefimiz ayın 20’sine kadar transferleri bitirmek. 3. hafta evimize geldiğimizde futbolcuları transfer etmiş, hocamız yerine gelmiş olmalı. Hepimiz inşallah bunun sonucunu alırız. Ben en az 4 haftayı hazırlık olarak görüyorum” açıklamasını yaptı.



Muhammed Gönülaçar ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı

İlk transferlerini tanıtan Uz, “Biz bugün bir sürpriz daha yapmak istedik. İlk transferimizi de yaptık. Bu transferi imzalamadan karşınıza çıkmak istemedim. Muhammed Gönülaçar kardeşimizle 2+1 yıllık sözleşmemizi yapmış bulunmaktayız. Muhammed'i ilk transferimiz olarak karşınıza çıkarmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.



Muhammed Gönülaçar: "Elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum"

Denizlispor’un yeni yönetimde ilk transferi olan Muhammed Gönülaçar, “Başkan’ın kulüp için yaptıklarını, vaat ettiklerini ve gerçekten samimiyetine inandığım için bu kutsal formayı giymeyi tercih ettim. Ben bundan sonra bu forma, arma ve şehir için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bundan sonrası için taraftardan, camiadan ve Denizlispor’u sevenlerden destek bekliyoruz. Perdenin arkasındaki büyük mücadeleyi gördüm. Denizlispor’u hakkettiği yere taşımak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

