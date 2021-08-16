Çok sayıda tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2 farklı operasyon sonucu yakalan 2 şüpheliden 370 adet sikke ve 215 tane tarihi obje ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nca kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Pamukkale ilçesinde yapılan 2 farklı operasyonda 2 şüpheli ile birlikte 370 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 215 adet tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmış, şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.