Denizli'de kayıp başvurusu yapılan avukat, ölü bulundu

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu avukat Yusuf Oğuz (41), apart dairesinde ölü bulundu.

Denizli Barosu avukatlarından Yusuf Oğuz'dan haber alamayan yakınları, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada Oğuz'un, en son Kuşpınar Mahallesi'ndeki apart dairesinde kaldığı tespit edildi. Eve gelen ve kapıyı çilingire açtırarak içeri giren polis ekipleri, Oğuz'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Oğuz'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Yusuf Oğuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-08-17 10:37:17



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