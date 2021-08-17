Denizli'de kayıp başvurusu yapılan avukat, ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de kayıp başvurusu yapılan avukat, ölü bulundu

DHA

Denizli'de kayıp başvurusu yapılan avukat, ölü bulundu


Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu avukat Yusuf Oğuz (41), apart dairesinde ölü bulundu.
Denizli Barosu avukatlarından Yusuf Oğuz'dan haber alamayan yakınları, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada Oğuz'un, en son Kuşpınar Mahallesi'ndeki apart dairesinde kaldığı tespit edildi. Eve gelen ve kapıyı çilingire açtırarak içeri giren polis ekipleri, Oğuz'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Oğuz'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Yusuf Oğuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-08-17 10:37:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç avukat apartta ölü bulundu
YEREL HABERLER Genç avukat apartta ölü bulundu
Denizli'de uyuşturucuya 12 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucuya 12 tutuklama
Denizli'de 585 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli'de 585 parça tarihi eser ele geçirildi
Denizli’de 711 farklı asayiş olayında 500 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 711 farklı asayiş olayında 500 şüpheli ...
Jandarma silah kaçakçısına operasyon
YEREL HABERLER Jandarma silah kaçakçısına operasyon
Denizli’de 15 sokak satıcısı çok sayıda madde ile yakalandı
YEREL HABERLER Denizli’de 15 sokak satıcısı çok sayıda madde ile ...
Kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 gözaltı
Denizli'de 1 haftada 1’i ölümlü 162 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 1’i ölümlü 162 trafik kazası ...
Çok sayıda tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çok sayıda tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına ...
Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi yaptı
YEREL HABERLER Denizlispor transfer yasağını kaldırıp, ilk takviyeyi ...
Denizlispor'da transfer yasağı kalktı, ilk transfer açıklandı
YEREL HABERLER Denizlispor'da transfer yasağı kalktı, ilk transfer ...
El çabukluğuyla esnafı dolandıran hırsızlara zabıta engeli Çal zabıtasından polisiye operasyon
YEREL HABERLER El çabukluğuyla esnafı dolandıran hırsızlara zabıta ...
TÜBİTAK destekli proje 24 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti
YEREL HABERLER TÜBİTAK destekli proje 24 öğrencinin katılımıyla ...
Cem Adrian’dan Denizli'de muhteşem konser Tekden Hastanesi’nin sağlık sponsoru olduğu Paügezi ve Tedra Organizasyon’un düzenlediği konserde Cem Adrian unutulmaz bir gece yaşattı
YEREL HABERLER Cem Adrian’dan Denizli'de muhteşem konser Tekden ...
Triatlonda Denizli damgası
YEREL HABERLER Triatlonda Denizli damgası
Merkezefendi’de off-road rüzgarı esecek
YEREL HABERLER Merkezefendi’de off-road rüzgarı esecek
İçme suyu sorununu tarihe gömecek projenin yüzde 90’ı tamamlandı Denizli’de en önemli projelerden biri daha tamamlanıyor
YEREL HABERLER İçme suyu sorununu tarihe gömecek projenin yüzde 90’ı ...
Futbolcu olmadı ama en büyük hayali milli takım antrenörü olmak Duyu kaybı nedeniyle futbolcu olamayan Orhun Öztaş, kendine yeni hedef belirledi
YEREL HABERLER Futbolcu olmadı ama en büyük hayali milli takım ...
Turist taşıyan midibüse çarpan otomobil şarampole düştü
YEREL HABERLER Turist taşıyan midibüse çarpan otomobil şarampole ...
Yaşlı çam ağacı sokağa devrildi
YEREL HABERLER Yaşlı çam ağacı sokağa devrildi
Antik kentin üzerinde yaşıyorlar
YEREL HABERLER Antik kentin üzerinde yaşıyorlar
Spor yapan çocuklar hayatta daha mutlu ve başarılı
YEREL HABERLER Spor yapan çocuklar hayatta daha mutlu ve başarılı
Otomobilin çarptığı yaya 2 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya 2 gün sonra hayatını ...
Denizli'de 500 güreşçi er meydanına çıkacak
YEREL HABERLER Denizli'de 500 güreşçi er meydanına çıkacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.