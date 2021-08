Merkezefendi Basket’te kombine satışları başladı

Basketbol Süper Lig'inde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in bu dönemki maçları için iç saha kombine satışları başladı.



ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Yukatel Merkezefendi Belediyesi bu dönemki maçları için iç saha kombine satışları başladı. Bu sezon, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun aldığı karar gereği salonun yüzde 50'sine taraftar alınacak. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, "Süper Ligin başlamasına günler kala, her gün yeni şeyler yapıyoruz. Salonumuzda Avrupa’ya yakışır yenilikler yaptık, gençlerimize ulaştık, iyi bir BGL takımı kuruyoruz. İyi bir kadro yaptık, yöneticilerimiz gece gündüz çalışıyor. Cuma günü saat 11:00 de lig fikstürü çekilecek. Umarım gönlümüze göre bir kura çekeriz. Kombine satışlarımız başladı. Nerdeyse kombine biletlerin dörtte biri ilk günden tükendi. Kombine satışı ve gelirleri, taraftarın takımına destek ve güç vermesi için asli unsurlardan bir tanesi. İki senede Süper Lig’e yükselen bu müthiş organizasyonu taraftarımız satın aldığı kombinelerle tebrik ediyor ve bizi onurlandırıyor. Bu takımın bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Ligin kalıcı ve istikrarlı takımlarından biri olabilmemiz için mali istikrara ve güce sahip olmak şart" dedi.



“Eleştirilere saygılıyız”

Kombine bilet fiyatlarıyla alakalı yapılan eleştirilere de yanıt veren Veli Deveciler, "Kombine fiyatları konusunda yapılan eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz. Kombine biletler, dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de esas olarak kulübe destek olmak için taraftarımıza sunulmuştur. Bunun yanında her maç öncesi uygun fiyatlarda bilet satışı yapılacaktır. Kimse, bu müthiş takımı izlemekten alıkoyulmayacaktır. Ricamız kulübümüze hep birlikte sahip çıkalım ve hep ileriye gidelim. Bu değere sahip olmak ne kadar önemliyse, sahip çıkmakta o kadar önemli. Şimdi tam zamanı, elimizden geleni yapalım ve gururla takımımızı destekleyelim" ifadelerini kullandı.

