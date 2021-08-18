Büyükşehirden 14 bin metrekarelik yeni yaşam alanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 14 bin metrekare alan içine yaptığı parkta, sosyal tesis, yürüyüş ve koşu yolu, açık alan spor aletleri, halı saha, çocuk oyun alanı, oturma alanları ve otopark bulunuyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pelitlibağ Mahallesi'ndeki eski yetiştirme yurdunun olduğu bölgeye yeni bir yaşam alanı daha kazandırdı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Pelitlibağ Mahallesi sakinlerine söz verdiği proje yaklaşık 14 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Şehir merkezine yeni bir yeşil alan daha kazandıran proje ile bölge nefes alınabilir bir yaşam merkezine kavuştu. Proje ile vatandaşların spor yapabileceği ve boş vakitlerini değerlendirebileceği 600 metrekarelik bir sosyal tesis yapılırken, bu tesis içerisinde çok amaçlı salon, muhtarlık odası ve kafeterya inşa edildi. Bunun yanında yürüyüş ve koşu yolu, açık alan spor aletleri, halı saha, çocuk oyun alanı, oturma alanları ve süs havuzu parkın güzelliğine güzellik kattı. Bölgenin otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla tesis içerisine ayrıca 120 araçlık da otopark inşa edildi.



“En ince detayına kadar düşünüldü”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yapılan çalışmaların sona ermesinin ardından sadece Pelitlibağ Mahallesi'ne değil tüm bölgenin faydalanabileceği yeni bir yaşam alanı kazandırdıklarını söyledi. Proje ile Denizlililere verdikleri bir sözü daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Şehir merkezimizde güzel bir parka daha kavuştuk. Pelitlibağ ve çevresindeki mahallelerimizin nefes alacağı, dinleneceği yeşil alan konusunda eksiklik vardı. Geçmişte yetiştirme yurdu olarak kullanılan bölgeyi Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırdık ve yeşil alan olarak düzenledik. Yeşil alanın içerisinde bir halı sahamız var. Hem okulumuzun hem de mahalledeki gençlerimizin kullanacağı bir halı saha inşa ettik. Bunun yanında kafeterya, muhtarlık binası ve spor yapılabilecek geniş kapalı bir alan da inşa ettik. Yürüyüş yolumuzla birlikte güzel bir yeşil alanımız oldu” dedi.



“Bölgeye nefes aldıracak”

Yaklaşık 14 bin metrekare alanın şehir merkezi içerisinde çok önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini söyleyen Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Denizlimiz yeni bir yeşil alanına daha kavuştu. Burası yapılaşmanın yoğun olduğu ve 100 metrekare yeşil alanın bile bulmanın zor olduğu bir yer. O yüzden burası bölgeye nefes aldıracak bir park olacak. Aynı zamanda bu alanda otopark düzenlemesi de yaptık. Her yönü ile düşünülmüş ve planlanmış bir park. Şimdiden mahallelerimize, şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”

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