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Vali Atik’ten sosyal çağrı; “Aşı gücünüze güç katar"

İHA

Vali Atik’ten sosyal çağrı; “Aşı gücünüze güç katar"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından vatandaşların aşı olması için çağrıda bulundu. Vakaların genellikle aşı olamayanlarda görüldüğünü ifade eden Vali Atik, “Aşı gücünüze güç katar. Lütfen önceliğimiz aşı olsun” dedi.

Türkiye genelinde vaka sayılar her geçen gün artarak devam ederken, vatandaşların aşı olması yönünde ise birçok çağrılar yapılıyor. Günlük tespit edilen vakaların birçoğu ise aşısız ve aşısını tamamlamayan kişilerden oluşuyor. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise sosyal medya hesabından aşı çağrısında bulundu. Salgının halen daha dolaşmaya devam ettiğini hatırlatan Vali Atik, önceliğin aşı olmak olduğunu ifade ederek, “Salgın aramızda dolaşmaya devam ediyor. Günlük tespit edilen vakaların birçoğu maalesef ki aşısız ve aşısını tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uyalım. Lütfen önceliğimiz aşı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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