Kınalı koçlar şehir merkezine iniyor

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesinde 8 Asırdır sürdürülen Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı etkinliğinin tanıtımı için yarın kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Kınalı koçlarla birlikte Denizli’de yapacağımız yürüyüşe tüm halkımız davetlidir” dedi.

Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan ve bu yıl 848.’ncisi düzenlenecek olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması, 2829 Ağustos tarihlerinde yapılacaktır. Çal Belediyesi'nin düzenlediği UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine aldığı etkinliğin tanıtımı için 19 Ağustos Perşembe günü Bayramyeri’nden, 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü yapılacak. Yürüyüş saat 18.30’da başlayacak.

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