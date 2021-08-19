Büyükşehir Belediyesporlu gençlerden 3 Türkiye derecesi

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Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, U16 Türkiye Şampiyonası ve U18 Olimpik Deneme Yarışması'nda 3 adet Türkiye derecesi aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu'nca Mersin'de düzenlenen U 16 Türkiye Şampiyonası ve U18 Olimpik Deneme Yarışması'nda mücadele etti. U18 Olimpik Deneme Yarışması'nda mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcusu Mehmet Eren Karayaz yüksek atlamada, Kerem Özdemir ise cirit atmada Türkiye 2'ncisi oldu. U16'da 200 metre koşuda ter döken Ceylin Yavaşal da Türkiye 3'ncüsü oldu. U 16 Türkiye Şampiyonası ve U18 Olimpik Deneme Yarışması'nda 3 farklı kategoride yarışan Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları toplam 3 Türkiye derecesi ile Denizli'yi gururlandırdı.

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