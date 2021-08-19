Manisa FK - Denizlispor maçının hakemi belli oldu

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TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı. Manisa FKDenizlispor karşılaşmasını Yiğit Arslan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'de Akhisar Stadyumu'nda oynanacak olan Manisa FK Denizlispor karşılaşmasını Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılık görevlerini Murat Temel ve Emir Eray Eyisoy üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Lütfullah Aslan olacak.

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