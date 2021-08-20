Sarayköy Köprüsü yeni yüzüyle hizmete açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yapılan yenilemeyle 84 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğine kavuşan Sarayköy Köprüsü’nü vatandaşın hizmetine sundu.



DSİ Genel Müdürlüğü, Denizli’nin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.



DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Denizli ilimizde devam eden sulama yatırımlarımızın yanı sıra inşa ettiğimiz sanat yapıları ve köprüler ile de şehirlerimizi daha estetik hale getiriyoruz. Bu kapsamda Denizli’nin Sarayköy ilçesi Büyük Menderes Nehri üzerine inşa ettiğimiz köprü ile öncesinde sadece yayaların ulaşım sağladığı köprü artık araç trafiğine açılarak, daha güvenli hale getirilmiştir. Köprü 84 metre uzunluğa, 12 metre genişliğinde ve 4 açıklı olarak inşa edilmiştir. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Desteklerini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye sonsuz şükranlarımızı sunarım” dedi.

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