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8 asırlık geleneği yaşatacak koyunlar, çoban köpekleri eşliğinde kentin göbeğinde yürüdü Denizli’de 8 asırlık geleneğin gelirleri yangında hayvanlarını kaybedenlere bağışlanacak Mor renkli koyunlar yardım kampanyası için suya atlayacak

İHA

8 asırlık geleneği yaşatacak koyunlar, çoban köpekleri eşliğinde kentin göbeğinde yürüdü Denizli’de 8 asırlık geleneğin gelirleri yangında hayvanlarını kaybedenlere bağışlanacak Mor renkli koyunlar yardım kampanyası için suya atlayacak

Denizli'nin Çal ilçesinde 8 asırdır devam eden Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı öncesi mor renge boyanmış koyunlar eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Denizli’nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesinde UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan 848 yıllık ‘Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı’ etkinliği öncesi mor renge boyanmış koyunlar ve çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş, Bayramyeri Meydanı ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler meydanı arasında oldu. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, organizasyon komitesi üyeleri, çobanlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Renkli görüntülerin oluştuğu Kortej yürüyüşü sırasında bulvarda mor boyalı koyunlar ve çoban köpekleri gören vatandaşlar cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi. Denizli’nin simgesi olan ‘Cam Denizli Horozu’ önünde davul zurnayla oynayan çobanlara, Belediye Başkanı Fethi Akcan’da eşlik etti.

“Koyunlar yardım kampanyası için suya atlayacak”
Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramının 2829 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceğini, etkinliklerinde geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene eğlence yapılmayacağını kaydeden Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Çoban arkadaşlarımızın isteği üzerine ödül paraları dahil olmak üzere elde edilen gelirlerin Muğla ve Antalya'da hayvanlarını kaybeden çobanlara gönderileceğini söyledi. Başkan Akcan, “Degerli arkadaşlar bugün 848’incisini yapacak olduğumuz 28 ile 29 Ağustostaki Çal Aşşağıseyit Sudan Koyun Geçirme etkinliğinin kortej yürüşünü yaptık. Ben özellikle bu sene kortej yürüşünü ve bu seneki koyun sudan geçirme etkinliğini çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu sene özellikle Antalya'da ve Muğla illerinde orman yangınları sebebiyle çok sayıda bizim gibi yörük ve çoban arkadaşların ahırları yandı, hayvanları yandı ve hayvanların yiyecekleri yandı. Bundan dolayı tüm çoban arkadaşlarımızın isteğine göre Aşşağıseyit Sudan Koyun Geçirme etkinliğini yapacak olduğumuz eğlence şölenini iptal ettik. Hem eğlence şöleninde harcayacak olduğumuz parayı ve çoban arkadaşlarımıza verecek olduğumuz ödüllerin parasını toplayıp, oradaki mağdur olan çoban arkadaşlarımıza göndereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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