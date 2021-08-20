Denizlispor’da imzalar peş peşe atıldı

Geçtiğimiz günlerde transfer yasağını kaldıran Denizlispor ardı ardına 3 transferini duyurdu. Yeşil siyahlı ekip yaptığı yazılı açıklamada, “Adam Stachowiak, Ogenyi Onazi ve Okan Demirci hoş geldin diyor, yeşilsiyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.



Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, ilk olarak Tuzlaspor'dan orta saha Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna dahil ederek transfer yasağını kaldırdıklarıı duyurmuştu., Ağustos ayının 20’sinde tekrar transfer yasağının gelebileceğini belirten Başkan Uz, bu yönde çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Denizlispor tarafından bugün yapılan açıklamada eski kalecisi Adam Stachowiak, Ogenyi Onazi ve Okan Demirci’yi duyurdu. Son olarak Altay forması giyip şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki Stackhowiak, Denizlispor ile 2+1 yıllık sözlşemeye imza attı. 20182019 sezonunda Denizlispor'un kalesini korumuş, yeşilsiyahlı ekibin Süper Lig'e yükselmesinden önemli rol oynayan Stackhowiak, Süper Lig'de 20192020 sezonunda alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Denizlispor ile yollarını ayırmıştı.



Yeni transferlerde bir başka eski oyuncusuna yönelen Denizlispor, Onazi ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. 20192020 sezonun 2. devresinde Denizlispor’a gelen Nijeryalı orta saha, sadece 9 maçta forma giymişti. Yeşil siyahlı ekibin bir diğer trasnferi ise geçen sezon Ümraniyespor forması giyen 28 yaşındaki Okan Derici oldu. 2 yıllık sözleşme imzalayan Derici, geçen sezon 24 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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