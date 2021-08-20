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Denizlispor'da Gökhan Süzen de takıma döndü

DHA

Denizlispor'da Gökhan Süzen de takıma döndü


Tecrübeli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandıDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra dağılan kadrosunu üst üste imzalarla güçlendirmeye çalışan Denizlispor, Ümraniyespor'dan eski oyuncusu Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı. Geçen sezon Ümraniye'de 30 maça çıkıp; 4 gol atan, 34 yaşındaki tecrübeli sol bek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferde eski oyuncularına yönelen Denizlispor'da Gökhan, daha önce 2018-19 sezonunda takımda görev almış ve 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Yeşil-siyahlılar, transferde eski oyuncuları Adam Stackhowiak ve Ogenyi Onazi ile de sözleşme imzalamıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-08-20 14:19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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