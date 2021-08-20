Denizlispor'da Gökhan Süzen de takıma döndü

Tecrübeli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandıDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra dağılan kadrosunu üst üste imzalarla güçlendirmeye çalışan Denizlispor, Ümraniyespor'dan eski oyuncusu Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı. Geçen sezon Ümraniye'de 30 maça çıkıp; 4 gol atan, 34 yaşındaki tecrübeli sol bek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferde eski oyuncularına yönelen Denizlispor'da Gökhan, daha önce 2018-19 sezonunda takımda görev almış ve 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Yeşil-siyahlılar, transferde eski oyuncuları Adam Stackhowiak ve Ogenyi Onazi ile de sözleşme imzalamıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-08-20 14:19:00
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