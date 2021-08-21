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Şehidin yeğenine kırmızı beyaz düğün 28 yıl önce şehit olan askerin arkadaşları, şehit yeğenini düğününde yalnız bırakmadı

İHA

Şehidin yeğenine kırmızı beyaz düğün 28 yıl önce şehit olan askerin arkadaşları, şehit yeğenini düğününde yalnız bırakmadı

Bingöl’de 28 yıl önce 33 askerin şehit edildiği terör saldırısının kurbanlarından Denizlili er Mehmet Öztürk’ün silah arkadaşları, Türk bayrağı baskılı giysilerle katıldıkları şehit yeğeninin düğününe hem renk kattı hem de duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

24 Mayıs 1993 tarihinde Bingöl Elazığ karayolunda usta birliklerine teslim olmaya giden sivil ve silahsız askerleri taşıyan konvoya yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit edilen 33 silahsız erden birisi olan Denizlili Mehmet Öztürk’ün kardeşi Feridun Öztürk, kızı Ümmühan Öztürk’ü Nesim Yiğit ile evlendirdi. Düğüne Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci ve iki ailenin yakınlarının yanı sıra şehit Mehmet Öztürk’ün asker arkadaşları katıldı.

Terör gazisinin de yer aldığı gösteriler duygulandırdı
Düğünde şehit Mehmet Öztürk’ün silah arkadaşları sancak ve Türk bayrağı baskılı tişörtleri ile sahneye çıkarak Tavas Zeybeği oynadı. Mehmet Öztürk’ün şehit olduğu saldırıdan yaralı olarak kurtulmasına rağmen hayatını tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kalan gazi Erdal Özdemir de, sahnenin ortasına kadar gelerek silah arkadaşlarına eşlik etti. 28 yıl önce birlikte askere gittikleri Mehmet Öztürk’ün yeğeni Ümmühan’ı mutlu gününde yalnız bırakmayan 93 / 1 tertip askerler, Türk bayrağı eşliğinde gösteri yaptıkları düğünde duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Şehit asker arkadaşları Mehmet Öztürk’ü geçen 28 yıla rağmen asla unutmadıklarını belirten Kemal Aysön, düğünde olmaktan dolayı mutlu olduklarını ancak buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek; “Biz 1993 / 1 tertip olarak vatan görevini yapmaya giden askerleriz. Biz Mehmet Öztürk ile beraber askere gittik ancak beraber dönemedik. Arkadaşımızı orada bir hain saldırı sonucunda onu kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin, nur içinde yatsın. Denizli’nin farklı noktalarında yaşayan asker arkadaşları olarak bugün burada olmak istedik. Bizi burada buluşturan şehidimizin ağabeyi Feridun Öztürk’e çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde tekrar bir araya geldik. İyi ki gelmişiz vatan bölünmez şehitler ölmez” dedi.

Şehidin silah arkadaşlarından Aydın Selçuk ise, “Asker arkadaşımızın ağabeyini, düğününde yalnız bırakmak istemedik. Mutlu gününde yanında olabildiğimiz için biz de gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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