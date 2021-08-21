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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Off-Road yarışı için seyirciye özel servis

İHA

Off-Road yarışı için seyirciye özel servis

Denizli’de Türkiye OffRoad Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı için nefesler tutuldu. Sporseverler için Merkezefendi Belediyesi servis kaldıracağını belirtti.
Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı için nefesler tutuldu. Merkezefendi Belediyesi, 22 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan seyirci etabına gelecek sporseverler için servis kaldıracak. Servis araçları, saat 09.00 ile 15.00 arası her saat başı Çatalçeşme, İncilipınar Yüzme Havuzu, Forum Çamlık ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi girişinden hareket edecek. Aynı servis araçları etkinlik sonuna kadar hareket noktalarına geri dönüş için ulaşım sağlayacak. Tüm sporseverleri 22 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Petlas Türkiye Off Road Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı’na davet edem Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Off Road Pisti’nde gerçekleşecek olan Petlas Türkiye Off Road Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı’na hazırız. Adrenalin dolu anların yaşanacağı yarışı, hemşerilerimizle birlikte büyük bir heyecan ile seyredeceğiz. Seyir zevki yüksek yarışımıza katılım sağlayacak olan sporsever hemşehrilerimiz için belirlediğimiz noktalardan servis araçları kaldıracağız” diye konuştu.

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