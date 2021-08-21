Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü

– Denizli’nin Çal ilçesinde henüz belirlenmeyen nedenden dolayı ormanlık alanda yangın başladı. Ekipler ve vatandaşlar alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.



Yangın, Çal ilçesine bağlı Selcan Mahallesi’nin Demirdere Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



Olay yerine gelen ekipler vatandaşlarla beraber engebeli arazi şartlarında alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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