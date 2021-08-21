Denizlispor Başkanı Uz: 13 yönetici çakı gibi görevinin başında



Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, 10 yöneticinin görevinden istifa ettiğini belirterek, "13 yönetici çakı gibi görevinin başında" dedi.

Denizlispor Yönetim Kurulu, Haluk Ulusoy Tesisleri´nden basın toplantısı düzenledi. Toplantıya kulüp başkanı Mehmet Uz, başkan yardımcıları Fethi Akcan ve Taner Atilla katıldı. Son dönemde yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan başkan Uz, transfer çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirtti. 5 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını dile getiren Uz, 6 futbolcuyla da prensip anlaşmasına vardıklarını dile getirdi.

ONAZI GERÇEKLERİ

Ogenyi Onazi transferinin sosyal medyada tepki çekmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Uz, "Transfer yasağının kaldırılması için daha önce de Denizlispor forması giyen Onazi´ye 135 bin Euro ödenmesi gerekiyordu. Oyuncu ile görüşüp bu rakamı 90 bin Euro´ya indirdik ve transfer teklifi de yaptık. Oyuncunun daha önceki sağlık problemlerini de göz önünde bulundurarak kendisiyle maç başı ücret konusunda anlaşıp kadromuzu da güçlendirmiş olduk. Hedefimiz bu sezon kesinlikle ligde kalmak. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Planlamamızı yaptık. Önceliğimiz toplam 15 oyuncuyu kadromuza katmak" dedi.

ESKİ BAŞKAN MUSTAFA ÜSTEK´E TEPKİ

Başkan Uz, asil ve yedek listedeki 10 yöneticinin istifa ettiğini belirterek, davet usulüyle 2 yöneticiyi yönetime dahil ettiklerini ifade etti. Transfer çalışmalarıyla ilgilenirken böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade eden Uz, "Ben ve arkadaşlarımız transferler ile uğraşırken gelen istifalar beni derinden üzmüştür. Hedefimiz 2+1 yıllık sözleşmelerle kadromuzu güçlendirmekti. 5 futbolcu aldık. Hafta içinde 5-6 futbolcuyu daha kadroya katmak istiyoruz. Buradaki en büyük sorumluluk benim. Eski başkanlarımızdan Mustafa Üstek biz göreve gelmeden önce bize bir takım sözler verdi ancak tutmadı. `Para vereceğim´ dedi vermedi. Kulübe son gelişinde bütün yöneticileri çağırıp istifa ettirdi.Bu arkadaşların da isteyerek imza attığını düşünmüyorum. Elinize ne geçti. Biz de istifa etsek yeni kongre yapmak 1 ay sürerdi. O zaman da bu takım tarihe gömülürdü. Yönetim darmadağın falan olmadı. 13 tane yöneticimiz çakı gibi görevlerine devam ediyor. Hiçbir sorunumuz yok. Biz Mustafa Üstek ile şampiyonluk kadrosu kurulurken de birlikte görev yaptık. Transferlerde hata olduğunu düşünmüyorum. Hepsi için tek tek konuşuyoruz ve oylama yapıyoruz. Biz burada işimizin başındayız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Basın toplantısından detaylar

Başkan Mehmet Uz´un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-08-21 16:07:12



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